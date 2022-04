Twee bedrijven slaan de handen in elkaar voor Oekraïne

De situatie in Oekraïne kwam ook hard binnen bij Standenbouwer Motion Planet en Ecovery dat ecologische inrichtingen realiseert aan de Industriestraat in Ruiselede.

De twee bedrijven, die dagdagelijks al nauw samenwerken, beslisten daarom om binnen hun klantennetwerk op zoek te gaan naar producten die de noden ter plaatse helpen lenigen. De wens is om op 22 april elk met een vrachtwagen vol hulpgoederen naar de oostgrens van Polen te vertrekken, idealiter één vrachtwagen met goederen voor het vluchtelingenkamp zelf en één om daar te lossen en later door te laten voeren naar Oekraïne.

De noden zijn namelijk totaal verschillend. Waar er in de vluchtelingenkampen voldoende kleren beschikbaar zijn, is er wel nood aan kinder- en damesschoenen, maar ook keukentoestellen, droge voeding, kinder- en dierenvoeding. In Oekraïne zelf gaat het dan eerder over farmaceutische artikelen, batterijen, helmen en zelfs kogelvrije vesten.

Goederen kunnen zaterdag gedoneerd worden in de Industriestraat

De betrokken medewerkers van beide bedrijven helpen belangeloos mee en ook de twee bedrijven zelf doen hun duit in het zakje. Ondanks de steun van verhuurbedrijf Transdeco blijven brandstof en péage echter zwaar doorwegen op de actie. Daarom opende de bedrijven een rekening op naam van Help Oekraïne (BE20 1030 7932 5456) waarmee brandstof of zelfs nog extra hulpgoederen aangekocht kunnen worden.

Particulieren die graag zelf iets doneren om mee te geven kunnen daar zaterdag 16 april tussen 10 en 18 uur mee terecht aan de Industriestraat 5. Mensen die zaterdag niet tot in Ruiselede geraken of meer info wensen kunnen altijd contact opnemen via supportukraine@motionplanet.be of 0476 49 09 04. (WME)