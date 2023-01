Twee alternatieven voor alleen thuis eten in Sint-Kruis en Assebroek

Na de stopzetting van de traiteurszaak De Terrine in Sint-Kruis, die bij heel wat mensen thuis warme maaltijden leverde, kwam de vraag naar een alternatief. Westervier van Curando heeft daarop ingespeeld. Het levert nu warme maaltijden bij heel wat mensen in de buurt van het woonzorgcentrum, en dit zeven dagen op zeven.

“We merken dat niet iedereen graag alleen zit om te eten en dat mensen nood hebben aan een babbel erbij”, zegt Leen Verté van Westervier Curando. “Daarom pakken wij nu uit met De Torre. Vijf dagen per week kan je bij Zusters van Maria in de Pastorieweg terecht voor de lunch. Om 12 uur wordt in groep aan tafel geschoven voor soep, hoofdgerecht en dessert. We vragen 12 euro, water inbegrepen.”

“Er komen al heel wat mensen. We merken dat velen die drempel nog moeten overwinnen. Vaak komen ze omdat ook anderen al gaan. Het moet groeien, maar wij geloven daar sterk in. Zo kunnen ze eens hun eenzaamheid doorbreken en kunnen ze genieten van een dagverse maaltijd tegen een betaalbare prijs. Nu moeten we er nog voor zorgen dat de mensen ook vooraf kunnen te weten komen wat er geserveerd zal worden.”

Iedereen welkom

Ook in de Residentie Berkenhof in de Daverlostraat in Assebroek wil men inspelen op die nood. Op woensdagmiddag kunnen omwonenden aanschuiven aan tafel voor de lunch.

“We starten op woensdag 8 februari. Dan serveren we een soep van de chef, vol-au-vent met frietjes, en een flan karamel”, vertelt directeur Kathy Dierickx. “Daarvoor vragen we 12 euro. Op 15 februari zijn het dan balletjes in tomatensaus. Het is ook ideaal voor de kinderen, kleinkinderen en vrienden van onze bewoners. Op woensdagmiddag worden er steevast frietjes geserveerd. En ’s namiddags zijn er telkens activiteiten waarvoor de 55-plussers kunnen blijven.”

“Op vrijdagnamiddag kunnen de mensen hun schotel afhalen om thuis op te warmen. De ene week zijn er hespenrolletjes met witloof, de andere week is er parmentierschotel, twee schotels die eenvoudig op te warmen zijn. Wij hopen dat het concept zal aanslaan. Vroeger werden de maaltijden op het appartement van de bewoners geserveerd, nu kunnen ze in de salons komen eten.”