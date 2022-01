Twee alpacaveulentjes geboren op Verbrugge’s Doeningsje

Op Verbrugge’s Doeningsje, bij Johan Vandewynckel en Karine Schooreel in de Bruggesteenweg in Sint-Joris bij Nieuwpoort, zijn twee cria’s geboren. Een cria is het veulen van een alpaca.

“We hebben in 2019 een koppel alpaca’s aangekocht en het jaar erop, in de zomer van 2020, werd een eerste veulentje geboren”, vertelt Johan Vandewynckel. “Het zijn heel lieve dieren en daarom besloten we om nog enkele merries aan te schaffen, waaronder twee grijs/blauwe merrie’s die rechtstreeks uit Peru werden geïmporteerd. Toen de dieren een tijdje bij ons waren bleek dat ze drachtig waren en nu zijn ze ook bevallen. We hebben er twee prachtige cria’s bij, eentje is helemaal wit en het andere is bruin met een wit kopje.”

De dracht van een alpaca duurt gemiddeld 11,5 maanden. “Alpaca’s zijn heel sociale dieren en tijdens de zomermaanden zijn er heel wat mensen die een kijkje komen nemen, want het is een diersoort die je niet altijd en overal te zien krijgt.”

Driekleurig lammetje

“Alpaca’s zijn trouwens ook heel kindvriendelijk en zijn heel zorgzaam voor de cria’s. Het zijn kuddedieren en beschermen hun cria’s door er rond te staan in groep, net zoals olifanten dat doen met hun jongen.

Ook wat de voeding betreft zijn de alpaca’s makkelijke dieren die zich in de zomer voeden met gras en in de winter met hooi.”

Het is trouwens niet voor het eerst dat er dergelijke leuke bevallingen plaatsvinden op Verbrugge’s Doeningsje, want een tijdje geleden was er de geboorte van een driekleurig lammetje. “In het verleden werd er ook al eens een lammetje geboren met een zwarte vacht, niettegenstaande de beide ouders een witte vacht hadden en werd het domein ook al opgevrolijkt met een schapendrieling. Johan Vandewynckel is al meer dan 30 jaar hobbyboer, in de weer met dieren, waaronder schapen en sedert enkele jaren dus ook met alpaca’s. (PBM)