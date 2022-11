Twaalfde geanimeerde Kerstmarkt en Muziek in het Dorp staat in de steigers

Na een noodgedwongen rustperiode door corona pakt het Feestcomité dit jaar opnieuw uit met een geanimeerde Kerstmarkt en Muziek in het Dorp. De twaalfde editie vindt plaats op zaterdag 17 december.

De Kerstmarkt, in het verleden altijd voor en door verenigingen van Koekelare, wordt ook na de gedwongen coronapauze van twee jaar door het Feestcomité georganiseerd voor en door de verenigingen. 17 verenigingen nemen eraan deel. In tegenstelling tot vorige jaren, toen het podium in het midden van het Sint-Maartensplein stond en de standjes van de verenigen er rond, kiest men dit jaar voor de vroegere indeling, met het podium langs de zijde van het Torrepand.

Verkeersvrij

De opbouw van het podium gebeurt dit jaar al op vrijdagnamiddag, wat inhoudt dat het Sint-Maartensplein vanaf vrijdagnamiddag verkeers- en parkeervrij gemaakt zal worden. “Om de opbouw van de standjes veilig te laten verlopen, zal de Ichtegemstraat al vanaf zaterdagochtend voor het gemeentehuis, tussen de Brouwerijstraat en het Meunyckenhof, afgesloten worden. En ook het Concertplein en de Moerestraat tot aan het Fransmansplein zullen verkeersvrij zijn vanaf zaterdagmiddag 14 uur. Dat betekent dat de markt en de omliggende straten volledig verkeersvrij zal zijn tot zondagmorgen 7 uur”, benadrukt voorzitter Bert Dehullu.

“Uit veiligheidsoverwegingen worden geen vuurkorven meer toegelaten en er is ook verbod om bieren of andere dranken in fles mee te geven met de feestvierders! Er wordt gebruik gemaakt van herbruikbare bekers. Een hulppost voor de hulpdiensten is voorzien.”

Muziek in het Dorp

Er is niet alleen de Kerstmarkt met sfeervolle verlichting en animatie op 17 december. Naast de Vosjesvrienden, die de Kerstmarkt tussen 18 en 20 uur op gang zullen blazen, krijgen zij versterking van enkele straatensembles. Ook de Kerstman is van de partij, het comité zorgt voor een vuurelement en om 20 uur is er het liveoptreden van de Belpop-coverband Barak Friture.

Ook elf horecazaken dompelen hun zaak in kerstsfeer en nemen deel aan Muziek in het Dorp. Zij zorgen voor live-entertainment in hun zaak. En er is opnieuw ook een X-Mas Trail met sfeervolle aankomst tussen 17 en 19 uur. Ook hier kleurt muziek de wedstrijd, want Stoffel Dekeyzer en dj Hans zullen muzikaal het vuur aan de lont steken.

(EV)