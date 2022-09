Twaalfde editie van Roeselaars festival Maxifolk

Op zaterdag 24 september gaat voor de twaalfde keer het festival Maxifolk door. Het folkfestival wordt georganiseerd door vzw ’T Is Folk. De deuren gaan open om 15.45 uur en het eerste optreden start om 16.30 uur, het festival gaat door in de polyvalente hal aan het Kerelsplein in Roeselare

Greet Ghesquière stond mee aan de wieg van het festival en is onder andere verantwoordelijk voor de programmatie van het festival. De passie voor folkmuziek is groot. “Alle organisatoren zijn logischerwijs gebeten door het genre. Ik heb folk leren kennen toen ik twintig jaar was. Ik heb het altijd een genre gevonden die opzwepend en instrumentaal zeer sterk is. In mijn programmatie probeer ik toegankelijke folk te programmeren met een grote diversiteit aan sub-genres”, zegt Greet. Naast het festival organiseert vzw ’T is Folk met ‘T Akkoord doorheen het jaar zes a zeven huiskamerconcerten. “Bij die concerten gaan we iets breder qua genre en durven we al eens meer naar de blues en rockabilly-muziek te gaan. Niet alleen muzikanten passeren de revue, we boeken ook soms cabaretiers” Zoals voor veel mensen binnen de festivalsector was ook de coronaperiode voor vzw ’T Is Folk een donkere tijd. “We konden niets doen, ons festival en onze huiskamerconcerten konden niet doorgaan. We sloten ons aan bij Trooper, een organisatie die financiële steun biedt aan verenigingen”, vertelt Greet.

Op de line-up staan namen als Ashels, Boreas, Brisk, Raske Drenge en Prima Nocta. “Ik ben zeer trots op alles dat ik al geprogrammeerd heb voor het festival. We hebben soms ook buitenlands talent op ons podium. Raske Drenge is een duo met iemand uit Herentals en iemand uit de Faeröer. Het zijn ook niet allemaal bekende namen, maar het is ook leuk voor de festivalgangers om nieuwe dingen te ontdekken. Er komen ook veel artiesten uit het Gentse overgewaaid. Ik ga ook soms met vrienden van de organisatie naar de stad om daar concerten mee te pikken. In Gent leeft folk meer en vaak hoor en zie ik er interessante acts voor Maxifolk.” (LVC)

Tickets kosten 30 euro in VVK en 36 euro ADD. Wie meer wil weten over de ticketverkoop kan terecht op de website van vzw ’T Is Folk, www.vzw-tisfolk.be.