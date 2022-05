Twaalf maanden cel gevorderd voor balpennendief uit Meulebeke “die aandacht van zoon zocht”

Een 69-jarige Roemeen uit Meulebeke heeft zich voor de Brugse strafrechter moeten verantwoorden voor een reeks winkeldiefstallen. I.C. zou de feiten gepleegd hebben omdat hij aandacht van zijn zoon wilde. Het openbaar ministerie vorderde twaalf maanden effectieve gevangenisstraf.

Bij de Supra Bazar in Tielt verdwenen in het voorjaar van 2021 vaak balpennen van het merk Parker. Daarom werd tussen de balpennen een kleine camera geplaatst. Zo was te zien hoe een zestiger op 18 juni opnieuw drie balpennen buitmaakte.

Winkelbediende

Toen hij tien dagen later opnieuw opdook in de winkel, werd hij gevolgd door een winkelbediende. I.C. betaalde enkel een scheidsrechtersfluitje, maar bleek vier pakken damesslips en een fietspomp onder zijn jas verstopt te hebben.

In het voertuig van de Roemeen vonden de speurders spullen die op dezelfde data gestolen waren bij Colruyt in Tielt. Het ging onder andere om een smartwatch, een powerbank, USB-sticks en inktpatronen. Op 25 juni had hij bij Colruyt in Izegem ook al multimedia en cosmeticaproducten gestolen.

Erfeniskwestie

De verdediging legde uit dat I.C. in zijn thuisland werkte als professor mechanica. Na de dood van zijn echtgenote ontmoette hij een twintig jaar jongere Roemeense vrouw die al in België woonde.

Door zijn verhuis en door een erfeniskwestie was het tot een breuk gekomen met zijn zoon en diens gezin. “Mijn cliënt heeft geen financiële problemen, maar pleegde de feiten eigenlijk omdat hij aandacht zocht”, aldus meester Kris Vincke.

Plooien gladgestreken

Het vreemde plannetje van de beklaagde werkte blijkbaar. Zijn zoon, die in Roemenië zelf advocaat is, zocht na de aanhouding van zijn vader contact met meester Vincke.

Ondertussen zijn de plooien binnen de familie C. gladgestreken. De verdediging stelde opschorting van straf voor, verwijzend naar het blanco strafblad van de beklaagde.

De rechter doet uitspraak op 2 juni.