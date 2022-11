Twaalf geboortebomen in de Vijverbosstraat in Westrozebeke

De Gezinsbond Westrozebeke organiseerde in samenwerking met de gemeente een aanplanting van geboortebomen in de Vijverbosstraat. “Jaarlijks wordt er voor elk kind in Westrozebeke, geboren in het vorige jaar, een boom geplant”, vertelt Kristof Decoutere van Gezinsbond Westrozebeke.

“Dit jaar mogen we in de Vijverbosstraat twaalf bomen aanplanten. De nieuwe boom zorgt niet alleen voor meer zuurstof in de gemeente, maar staat ook symbool voor nieuw leven. Elke boom wordt voorzien van de naam en de geboortedatum van het kind. Zo kunnen kinderen en ouders de komende jaren hun geboorteboom bewonderen en zien groeien. De bomen worden door ouders of grootouders aangeplant.” “Doorheen de jaren ontstond in samenwerking met Gezinsbond Westrozebeke al meer dan 15.000 vierkante meter aan geboortebos”, weet schepen van Duurzaamheid Chris Verhaeghe (Open VLD).

“Er werd gestart in de Ommegang West. Later hebben we aan het Polderbos een kleine fruitboomgaard aangeplant, terwijl ook langs de Passendalesteenweg geboortebomen geplant werden. Na drie jaar aanplantingen aan de André Dejonghestraat is de Vijverbosstraat dit jaar aan de beurt. Dit initiatief past perfect binnen onze ambitie om als gemeentebestuur een boom per inwoner aan te planten. Tegen 2025 moet onze gemeente 11.500 nieuwe bomen rijker zijn.”

(BCH/foto JCR)