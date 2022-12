Twaalf geboortebomen aangeplant op BMX-parcours

De Gezinsbonden van Pittem en Egem, de kringloopkrachten en de gemeente sloegen de handen in elkaar voor de aanplant van twaalf geboortebomen. Als locatie werd ditmaal gekozen voor het nieuw aangelegde trial- en BMX-parcours naast het kerkhof in Egem. Aan elk van de aangeplante zwarte elsen werd een plexiplaatje bevestigd met per maand de namen van de 64 kinderen die tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2022 in de respectievelijke maand geboren werden. De ouders mochten bij het planten zelf de handen uit de mouwen steken. Na afloop kregen ze nog een geboortecertificaat en een zakje met 80 bloembollen mee om zelf een kleine bloemenweide aan te leggen. Iedereen werd ook nog uitgenodigd voor een drankje in CC Het Buurthuis. (JG/foto Jan)