TVH-collega’s sporten 130.000 kilometer bijeen voor natuurproject in Senegal: “Het enthousiasme was fantastisch”

De medewerkers van onderdelenspecialist TVH kregen een stevige uitdaging voorgeschoteld in het kader van de Lignaverda Challenge. In mei dienden ze 75.000 actieve kilometers bijeen te sprokkelen. De medewerkers verpulverden het doel en kwamen na vier weken uit op maar liefst 128.721 kilometer. In ruil voor hun sterke prestatie plant TVH nu 75.000 bomen in de Grote Groene Muur in Senegal.

De eerste Lignaverda Challenge van TVH was een daverend succes. Het bedrijf daagde zijn medewerkers namelijk uit voor een sportieve challenge in samenwerking met Energy Lab en Ondernemers Zonder Grenzen. Maar liefst 706 TVH-medewerkers engageerden zich om van 2 tot 29 mei samen zo’n 75.000 actieve kilometers te verzamelen.

Werd het doel bereikt, dan zou TVH 75.000 bomen planten in de Grote Groene Muur in Senegal. Dat is een Afrikaans project om de klimaatverandering en de uitbreiding van de woestijn tegen te gaan. De Grote Groene Muur is een lange strook bomen van 15 kilometer breed en bijna 8.000 kilometer lang, die van het westen naar het oosten van het continent loopt.

Niet verwacht

Op 29 mei klokte de challenge af met maar liefst 128.721 kilometer op de teller. Niki Mistiaen, Employee Happiness Advisor bij TVH, reageert laaiend enthousiast op het resultaat. “We hadden niet verwacht dat deze sportieve challenge zo’n succes zou worden. De medewerkers hadden de uitdaging al na amper 16 dagen voltooid. Dat getuigt van enorme ambitie en inzet onder de TVH-collega’s. De energie en het enthousiasme waarmee ze zich op deze uitdaging hebben gestort, was fantastisch.”

“Na amper 16 dagen hadden onze medewerkers de uitdaging al voltooid” – Niki Mistiaen, Employee Happiness Advisor bij TVH

TVH blikt trots vooruit om samen met Ondernemers Zonder Grenzen 75.000 bomen te kunnen planten in de Grote Groene Muur. “Via dit herbebossingsproject dwars door het Afrikaanse continent zullen we in één adem voor CO₂-compensatie zorgen, de verwoestijning afremmen en het lokale ondernemerschap in Senegal steunen.”

Triatlon

Met het gezondheidsbeleid Nudge zet TVH zich al langer in voor fitte medewerkers. Zo namen twintig collega’s – de ‘Nudge Stars’ – eind mei deel aan de kwarttriatlon van Izegem nadat ze zes maanden lang professioneel begeleid werden door Energy Lab.

Er namen diezelfde dag ook 47 andere medewerkers van TVH deel aan de recreatieve triatlon, waaronder CEO Dominiek Valcke. “TVH was dit jaar sponsor van de funtriatlon. Het evenement sluit perfect aan op ons Nudge-programma: een actievere, gezondere levensstijl promoten bij onze medewerkers. Het is iets waar we hard in investeren, want een gezonde medewerker draagt bij tot een betere werksfeer en meer werkgeluk”, aldus Valcke.

Met de Lignaverda Challenge spoorden ze alle collega’s aan om meer te bewegen in de maand mei.

“OpKeepMoving,een online beweegplatform, konden ze hun voortgang volgen en een realtime leaderboard zien. Daarnaast ontvingen ze wekelijks motiverende mailtjes”, besluit Mistiaen.