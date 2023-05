TVH-collega’s bewegen samen 140.000 kilometer en planten zo 75.000 bomen in Senegal

Vier weken lang probeerden de TVH-medewerkers om zo veel mogelijk actieve kilometers bij elkaar te bewegen. De 745 deelnemende collega’s kwamen op een totaal van 142.824 kilometer. In ruil plant het bedrijf 75.000 bomen in de Grote Groene Muur in Senegal.

Voor het tweede jaar op rij daagde onderdelenspecialist TVH zijn medewerkers uit in het kader van de ‘Lignaverda Challenge’. Gedurende vier weken moesten zij zo veel mogelijk actieve kilometers bij elkaar bewegen.

Op 21 mei eindigde de challenge met maar liefst 142.824 kilometer op de teller. “We hadden niet verwacht dat we het totaal van vorig jaar gingen verbeteren, aangezien de challenge wat trager op gang kwam. Het is dus een ongelooflijk straffe prestatie”, reageert Chief People Officer Peter Geiregat.

“We zijn trots dat we samen met Ondernemers Zonder Grenzen nu 75.000 bomen kunnen bijplanten in de Grote Groene Muur. Het herbebossingsproject zorgt voor CO₂-compensatie, remt de verwoestijning af en steunt tegelijkertijd het lokale ondernemerschap in Senegal.”