Tv-opnames op rommelmarkt De Tassche in Ardooie

Zaterdag en zondag is er rommelmarkt en schoolfeest op De Tassche in Ardooie. De eerste editie na corona mag meteen rekenen op belangstelling uit onverwachte hoek. Play4 is voor een nieuw televisieprogramma op zoek naar vintage-, antiek- en brocanteliefhebbers.

Wie een koopje deed op een of andere rommelmarkt en graag de waarde van het stuk wil te weten komen, kan er terecht. Ook omgekeerd, je kan er voor de camera’s proberen die oude vaas of die uit de hand gelopen verzameling te slijten. Iedereen is zaterdag welkom vanaf 6 uur tot 17 uur in de Krommestraat 2 in Ardooie waar zo’n vierhonderd kramen zullen staan. De opbrengst van de catering gaat naar het wijkschooltje van de Tassche. (BCR)