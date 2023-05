Tuutjesboom met selfie frame aan BKO Buitenbeentje: “Afscheid van tuutje verzachten”

Op voorstel van bewoner Mandy De Bie is er voortaan een ‘tuutjesboom’ in Langemark om peuters te helpen afscheid nemen van hun fopspeen. De boom werd zaterdag ingehuldigd voor de ingang van BKO Buitenbeentje naar aanleiding van Boekstartdag. “Te lang op een tuutje sabbelen is niet goed voor de tandgroei en de spraakontwikkeling van kinderen”, aldus schepen Heidi Coppenolle.

Tuutjesbomen zijn bomen waar peuters en kleuters hun fopspenen aan kunnen hangen om zo op een speelse manier er afscheid van te nemen. Het is een traditie die overwaaide uit de Scandinavische landen. De allereerste tuutjesboom van België werd ingehuldigd in 2012 in Aalst. Op vandaag zijn er negentig tuutjesbomen heel Vlaanderen. Zaterdag was het de beurt aan Langemark-Poelkapelle, dat actie ondernam nadat bewoonster Mandy De Bie vroeg of er ook zo’n boom in de gemeente kon voorzien worden.

Inspiratie in Roeselare

Mandy De Bie (39) haalde de mosterd voor haar voorstel in Roeselare, waar er een tuutjesboom in het stadspark te vinden is. “Ik vond het leuk om te zien dat al die tuutjes daarin hangen en wilde dat ze dat ook hier hadden”, vertelt Mandy. “Voor Lakota (3), zusjes van Skyler (5), was het ook het moment aangebroken om afscheid te nemen van haar tuutje dus stuurde ik een bericht naar de gemeente of ze dat ook hier konden voorzien.”

De flinke Lakota hing dan ook zonder verpinken haar tuutje aan de boom. “Ze wist het al een tijdje op voorhand dat het tijd was om haar tuutje af te geven. Ze was al drie dagen aan het vragen wanneer we naar de tuutjesboom gingen”, glimlacht trotse mama Mandy.

Kralenlinten

De inhuldiging van de tuutjesboom vond plaats op zaterdag 20 mei. Om 10 uur vertelde Tina Tyrant met haar accordeon het verhaal van de nieuwe tuutjesboom in de bibliotheek, waarna de aanwezige kinderen onder begeleiding van Mandy De Bie een kralenlint knutselden om hun tuut aan op te hangen in de boom.

Niet goed voor tandgroei

“Elke ouder weet hoe hard een tuutje soms voor troost kan zorgen, maar te lang op een tuutje sabbelen is niet goed voor de tandgroei en de spraakontwikkeling van kinderen”, zegt schepen van Welzijn Heidi Coppenolle (N-VA). “Het is dus belangrijk om te helpen bij het afscheid nemen van dat geliefde tuutje. Daarom is er nu een Tuutjesboom in het leven geroepen om dat afscheid wat te verzachten.”

“Het hele jaar door kunnen kinderen in de bib tijdens de openingsuren een kralenlint komen knutselen om hun tuutje aan op te hangen”, pikt schepen van Bibliotheek Laurent Hoornaert (TOPE8920) in. “Hiermee maken ze de Tuutjesboom erg blij en als beloning voor hun moed krijgen ze een welverdiend diploma dat in de verf zet hoe groot en flink ze nu al zijn!”

Selfie frame

Wie dit speciaal moment wil vastleggen op foto kan na het hangen van het tuutje in de boom ook een selfie maken achter een selfie frame (#tuutjesboomLP). Je zal ook jaarlijks op Boekstartdag kunnen deelnemen aan een voorleesmomentje gekoppeld aan het ophangen van de tuut. “Dit jaar was het al de vijfde editie”, vervolgt Lauren Hoornaert. “Boekstart wil jou samen met je baby of peuter laten genieten van boeken, want wat je vroeg leert, leer je voor het leven. Zo is dat ook met lezen. Door jonge kinderen vroeg te laten kennismaken met boeken, gaat er een wereld van verbeelding én nieuwe woorden voor hen open.”

Samenwerking

“Dit is een mooie samenwerking tussen de bib, kinderopvang, dienst communicatie en de technische dienst”, aldus Laurent Hoornaert. “Jo Lottegier schreef het verhaal van de tuutjesboom dat vandaag voor het eerst voorgelezen werd. Het selfie frame werd gemaakt door onze eigen dienst communicatie en de technische dienst.” (TOGH)