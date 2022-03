Tutjes kunnen ‘den boom’ in

Kortrijkzaan en KW-reporter Tom Vanderghinste is met zijn ‘Tuutjesboom’ geselecteerd voor de Budgetgame, de tweede ronde van het Burgerbudget. Dat is een budget van 100.000 euro dat Stad Kortrijk ter beschikking stelt om creatieve en vernieuwende acties uit te voeren. De game kan gespeeld worden tot en met 15 maart.

Van 15 september 2021 tot 15 februari 2022 konden burgers via Het Burgerbudget een voorstel indienen om hun straat of buurt leefbaarder te maken. 42 voorstellen werden goedgekeurd en gaan nu de tweede fase in: de budgetgame. Een van de projecten die verder gaat is de ‘Tuutjesboom/Fopspeenboom’ van trekker Tom Vanderghinste, die medewerking kreeg van Jaana Decraene, Marie-Line Himpe en Emma Pattyn. Tom (31) is getrouwd met Anneleen Desloovere en is papa van Edith (3,5). Zijn voorstel is even eenvoudig als geniaal.

We hopen dat de boom op een biodiverse plaats gevonden kan worden waar kinderen naar hartenlust kunnen spelen

“Kinderen bereiken een mijlpaal als ze drie jaar oud zijn. Ze verlaten het ‘baby’ zijn en ontdekken een geheel nieuwe wereld. Het afgeven van het tuutje of de alom bekende fopspeen is daar ook een onderdeel van. Een tuutjesboom is een echte, levende boom in een park, waar de kleuters hun fopspeen kunnen ophangen en achterlaten. De tuutjesboom vervangt in dit geval de eeuwenoude Kerstman, Sinterklaas of zelfs de Paashaas. Zulke boom kan in een park of stadspark in Kortrijk en elke deelgemeente staan, liefst op een centrale plaats in een verkeersvrije omgeving. Een vlot bereikbare plaats voor jonge gezinnen en ook grootouders ook eens wandelen met de kinderen”, duidt Tom. “Door het creëren van een veilige haven voor de kindjes wordt het afgeven van de fopspeen een stuk makkelijker.”

DE DIEREN WAKEN

Tom ziet in gedachten informatieborden staan met verhalen die de kindjes kunnen inspireren om de fopspeen achter te laten. “Dat kan aan de hand van kleurrijke linten om de fopspeen aan de takken te hangen. Het is niet de bedoeling dat de boom lijdt onder het project. Integendeel: kind en natuur verenigen zich”, aldus Tom.

Het afgeven van de fopspeen wordt een stuk makkelijker

“Elk jaar kan er rond die boom een evenement georganiseerd worden door de buurtwerking en/of gebiedswerkers: een picknick, een feestje met grime en spelletjes. Het fijne aan dit hele gebeuren is dat een kind altijd terug kan gaan naar de boom en kan mijmeren over zijn fopspeen. De fopsspeen is niet weg … de dieren waken erover. Een prachtige gedachte om in een verhaaltje te gieten denk ik.” Tom en Anneleen zijn echte natuurmensen. “We genieten van elk sprietje groen dat we zien. We willen dat ook aan onze dochter Edith meegeven door haar zo vaak mogelijk in de natuur te laten spelen. We hopen dan ook dat de boom op een biodiverse plaats gevonden kan worden waar kinderen naar hartenlust kunnen spelen.”

100.00 euro

Elke Kortrijkzaan van 16 jaar en meer kan tot 31 maart deelnemen aan de budgetgame.

De deelnemer krijgt een virtueel budget van 100.000 euro en kan daarmee favoriete projecten aankopen. Projecten die minstens 50 keer aangekocht worden, gaan door naar de laatste fase: de beoordeling door een burgerjury.