Tussenkomst brandweer wanneer producten in vat reactie veroorzaken bij Muylle Facon

De brandweer moest woensdagochtend tussenkomen bij Muylle Facon, producent van houtbeschermingsproducten en parketlijmen. Daar bevatte een vat mogelijk gevaarlijke stoffen.

In het bedrijf langs de Roeselaarsestraat was er in een vat plots een reactie tussen twee producten ontstaan. De reactie kon er in het slechtste geval voor zorgen dat het vat ontplofte. “Het bedrijf reageerde alert. Het vat werd buiten geplaatst en wij werden opgeroepen”, aldus Toon Dumoulin, brandweerofficier bij de brandweer van Roeselare. Een Adviseur Gevaarlijke Stoffen kwam ook ter plaatse. De brandweer voerde eerste temperatuurmetingen uit. Daaruit bleek dat de producten in het vat geen reacties meer vertoonden. Twee brandweermannen in speciale pakken werden ingeschakeld om de druk van het vat te halen. Nadat het vat geopend en terug gesloten werd, was alle gevaar geweken. (BF)