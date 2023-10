Turnkring Atlas Tielt organiseert turnathon voor Stop Parkinson: “Persoonlijke connectie met goede doel”

Van vrijdag 20 tot zaterdag 21 oktober wordt de grote turnzaal in De Ponte 24 uur lang onafgebroken ingepalmd door de sporters van Turnkring Atlas. Ze houden er een turnathon voor het goede doel. “Dit jaar viel de keuze op Stop Parkinson”, aldus Tibo Spiessens.

In 2019 organiseerde Turnkring Atlas voor de eerste keer een turnathon. “Dat was in het kader van De Warmste Week”, licht organisator Tibo Spiessens (24) toe. “Toen zamelden we geld in voor de turnkring van Vlamertinge, die hun G-sportteam wilden uitbreiden en daarvoor een nieuw gebouw nodig hadden. Intussen is dat project gerealiseerd, we konden het onlangs zelfs bezoeken. Dus nu moesten we op zoek naar een nieuw goed doel.”

Parkinson

Daarop werd aan de leden de vraag naar ideeën gesteld. “Daar kwam heel wat reactie op”, vertelt organisator Marloes De Brabandere (24). “Maar elk doel was anders, er was niets wat er echt uitsprong. Uiteindelijk vonden we ons goede doel tijdens het bestuursweekend. De broer van onze secretaris Ludo Gelaude leed aan Parkinson. Binnen onze groep is ook Ludo’s echtgenote Martine actief. Bovendien was hij de nonkel van drie van onze trainers: Annelies, Lieselot en Gerd. Intussen is de man overleden. Toen kwam bij ons het idee om van ‘Stop Parkinson’ ons goede doel te maken, omdat het project vele leden zo nauw aan het hart ligt en het fijn is om er een persoonlijke connectie mee te hebben.”

Teambuilding

Een turnathon betekent dat er 24 uur aan één stuk gesport zal worden. “We starten op vrijdagavond om 18 uur en stoppen op zaterdagavond ook om 18 uur”, aldus Marloes. “De bedoeling is dat er in die tijd elke minuut geturnd wordt.”

“Alle groepen komen hierbij aan bod”, gaat Tibo verder. “We hebben wat overlap ingecalculeerd, zodat het zeker nergens stilvalt. De oudsten zullen uiteraard de nachtelijke uren voor hun rekening nemen, net als de trainers. We zien het als een soort teambuilding voor hen. Sinds februari 2022 hebben wij trouwens zelf een G-werking bij de turnkring en ook zij zullen er bij zijn.”

“Je kan een gokje wagen op het aantal flikflaks die we in een half uur kunnen doen”

Dit jaar planden Tibo en Marloes ook een aantal nieuwigheden. “Zo gaat onze turnathon van start met een flikflakmarathon”, vertelt Thibo. “De bedoeling is om 30 minuten lang zoveel mogelijk flikflaks na elkaar te maken. Toeschouwers kunnen een gokje wagen op het aantal en zo een leuke prijs winnen.”

“Daarnaast kan je bij ons ook iets eten. Zo zullen er bijvoorbeeld koffiekoeken en hotdogs te koop zijn”, vult Marloes aan. “Het sportcafetaria blijft ook 24 uur open, zodat de mensen een drankje kunnen meenemen naar de zaal. De vorige keer verkochten we totebags, deze keer zullen dat drinkflessen van Atlas zijn. We vragen aan de toeschouwers ook 2 euro inkom. De opbrengst gaat integraal naar ons goede doel.”

Slotshow

Ook de kinesisten en masseurs van Turnkring Atlas doen een duit in het zakje. “Zij verkopen professionele massages aan 10 euro voor 20 minuten. We weten nu al dat veel van onze trainers zullen aanschuiven”, lacht Tibo.

De turnathon wordt op zaterdag afgesloten met een kleine slotshow. “Onze 16+-groep zal dan de dansjes tonen die doorheen het jaar gebruikt worden als opwarming”, geeft Marloes nog mee. “Zo kunnen we samen aftellen naar het einde van de turnathon. We voelen in elk geval al veel enthousiasme bij de leden en de trainers. Het is sowieso leuk om alle groepen eens bij elkaar te krijgen, want sommigen zien elkaar niet zo vaak.”

Zijn ze dan niet bang voor een dipje tijdens de nachtelijke uren? “We zijn met een grote fijne bende en steunen elkaar. De ervaring leert ook dat we de vermoeidheid pas de dag erna zullen voelen. Je gaat gewoon door op adrenaline. Maar supporters tijdens de nacht zijn zeker meer dan welkom”, besluit Marloes.

Praktisch

De turnathon gaat van start op vrijdag 20 oktober om 18 uur en loopt ten einde op zaterdag 21 oktober om 18 uur. Alles vindt plaats in de grote turnzaal in De Ponte. Toegang kost 2 euro. De opbrengst gaat integraal naar ‘Stop Parkinson’.

Meer info via Facebook-evenement Atlas’ turnathon.