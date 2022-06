Turnclub Elastika krijgt nieuwe locatie: “Eindelijk vaste stek voor alle toestellen”

Turnclub Elastika is bezig aan zijn laatste maanden in zaal Palaestra in Barnum. De club van voorzitter Tom Denys verhuist immers eind augustus naar de sporthal aan het indoor tennisveld van vzw Rista.

Zoek Elastika dus volgend seizoen niet langer in zaal Palaestra in Barnum. De Roeselaarse turnclub verhuist immers eind augustus naar de huidige omnisporthal in de Wervikhovestraat 7 in Rumbeke.

“Het vinden van een nieuwe stek was geen sinecure, maar gelukkig konden we rekenen op de steun van schepen José Debels in de zoektocht”, opent Tom Denys, voorzitter van Elastika. “Verschillende mogelijkheden werden bekeken en hij was van bij het begin op de hoogte van onze situatie. Als turnclub hadden we hele specifieke eisen voor het pand en ook de ligging was niet altijd even gemakkelijk. Uiteindelijk hebben we met de steun van stad Roeselare deze omnisporthal van vzw Rista kunnen vastleggen als nieuwe locatie.”

“De zaal is 600 vierkante meter en met een hoogte van ruim 10 meter voldoende hoog. Er kan net geen volledige wedstrijdopstelling tumbling staan in de lengte. Het grootste voordeel is dat alle toestellen er een vaste stek krijgen. Het wekelijks drie uur klaarzetten en op het einde ook afbreken van een volle turnhal zal dus niet meer nodig zijn voor het trainerskorps.”

Eigen clublokaal

“De hele hal wordt nu uitgerust met heel specifieke toestellen die tot 25 meter lang zijn. Een nieuwe trampolinebaan, turnvloer, rekstok, klimtouw, klimrekken, ringenstel, valkuilmatten en nog veel meer zullen nieuw aangekocht worden, goed voor een investering van om en bij de 65.000 euro. Die investering, de grootste in onze geschiedenis, is gespreid over de diverse disciplines: gymtopia, parkour, tumbling, trampoline, kleutergym en G-gym.”

“Onze leden en trainers zullen nu een eigen clublokaal hebben. Dit kan de binding met de club alleen meer verbeteren. Ik ben vooral ook blij voor de vele trainers. Het harde werk na of voor hun training valt eindelijk weg. Dit was na verloop van tijd toch af en toe een struikelblok om sommige trainers te blijven motiveren.”

De werkzaamheden in de zaal starten vanaf 1 augustus en zouden tegen eind augustus klaar moeten zijn. Begin september starten de eerste lessen en voorbereidingen op de opening. De officiële opening vindt plaats op 11 september, het seizoen start de dag erop. (Stijn Moerman)