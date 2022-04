Turkse gemeenschap schenkt voedselpakketten aan kwetsbare gezinnen in Meulebeke

Naar aanleiding van het einde van de ramadan toont de Meulebeekse moslimgemeenschap haar vrijgevig hart en heeft ze vrijdag 84 voedselpakketten aan kwetsbare gezinnen in de gemeente geschonken.

Schepen Rik Priem: “Voor de moslims betekent de ramadan niet enkel een periode van vasten, maar ook een moment van delen met anderen.”

84 pakketten

De coronacrisis, de stijgende prijzen, de daling van de koopkracht zorgen ervoor dat er ook in Meulebeke heel wat gezinnen het bijzonder moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar te knopen.

“We ontvingen van de Turkse gemeenschap maar liefst 84 voedselpakketten met levensmiddelen die we via onze sociale dienst zullen uitdelen aan wie er het meeste nood aan heeft. We willen de Turkse gemeenschap dan ook van harte bedanken voor dit gul en menselijk gebaar.”