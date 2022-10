Tuinmuur van 100 jaar oud zal samen met Boterhalle verdwijnen: “Hopelijk kunnen ze die heropbouwen”

Deze week is de afbraak van de evenementenzaal Boterhalle op de Grote Markt in Diksmuide gestart. Met het verdwijnen van dat pand, dat dateert uit 1928, verdwijnt ook de even oude tuinmuur die eraan paalt. Bewoonster Mieke Van Eenoo is er niet over te spreken. “Het pand met een ziel is blijkbaar waardeloos geworden. De muur waar kleurrijke rozen steun vinden, dreigt te verdwijnen.” De eigenaar van het pand heeft zich er min of meer bij neergelegd maar hoopt dat de nieuwe muur hetzelfde cachet krijgt.

Na de Eerste Wereldoorlog was Diksmuide platgebombardeerd. In 1928 werd op de Grote Markt een overdekte zuivelhal gebouwd die tot 1971 bestond. Daarna werd er een fuifzaal ingericht. Maar die Boterhalle, zoals het gebouw heet, gaat vanaf deze week tegen de vlakte. De bedoeling is dat er een nieuwe evenementenzaal op gebouwd wordt met ondergrondse parkeerplaatsen. Het stadsbestuur heeft de sloopvergunning op zak, maar nog niet die voor de bouw van de nieuwe zaal. Er is ook nog een voorafgaand archeologisch onderzoek nodig.

De eigenaar van het pand in de Koning Albertstraat, waar de tuin grenst aan de Boterhalle, heeft net zoals een paar andere buurtbewoners tijdens het openbaar onderzoek een bezwaarschrift ingediend. “We hebben kunnen bekomen dat de tuinmuur mag blijven staan in de periode tussen de sloop van de evenementenzaal en de bouw van de nieuwe”, reageert de eigenaar die zijn naam liever niet in de krant ziet. “Mocht blijken dat de muur niet stabiel genoeg is dan komt er voorlopig een houten afscherming. Ik hoop dat bij de bouw van de nieuwe evenementenzaal, de nieuwe gevel en zeker de te bouwen tuinmuur zoveel mogelijk zijn huidig cachet behoudt. Misschien kunnen dezelfde bakstenen voor een deel hergebruikt worden.”

Erfgoed

Mieke Van Eenoo, die het huis huurt, hoopt met de eigenaar mee want de muur die er nu staat vormt mee de charme van de tuin. “Het is onduidelijkheid troef”, vindt ze. “Pas vrijdag kreeg ik als bewoonster een brief dat de afbraak na het weekend zou starten. Het is nog maar de vraag of de tuinmuur van meer dan vijftig meter lang de sloop zal overleven. Ik zie het als een stuk erfgoed, het zou zonde zijn mocht het verdwijnen. Er groeien rozen en klimop tegen. De achterzijde van onze stadstuin is open dus wie langs het Konijnenstraatje passeert kan er mee van genieten.”

Schepen van Patrimonium Marc De Keyrel (CD&V) reageert: “Dit is geen gemeenschappelijke muur, maar volledig eigendom van het stadsbestuur. Bovendien is het geen beschermd monument. We zijn met de eigenaar inderdaad schriftelijk overeengekomen dat de tuinmuur er mag blijven staan tot we de vergunning voor de nieuwbouw hebben. Nog dit jaar zullen we daarvoor de bouwaanvraag indienen. We zaten al een paar keer samen met de eigenaar en zijn bereid om ook in te toekomst te blijven luisteren. Dat er een nieuwe muur zal komen is duidelijk, maar hoe die eruit zal zien weet ik nog niet.” (GUS)