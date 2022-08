Tuinmannen verrichten heldendaad door drenkeling uit de Leie te halen

“Een heldendaad!” Hulpverleners waren vol lof nadat een man woensdagmorgen een drenkeling uit de Leie wist te halen. Het slachtoffer sukkelde van de Westkaai het water in, meters lager maar kon heelhuids naar het ziekenhuis worden overgebracht.

Enkele tuinmannen waren op de Sluizenkaai druk in de weer toen ze rond kwart voor 9 een plons hoorden. “We draaiden ons om en zagen hoe iemand in het water lag aan de andere kant van de Leie, ter hoogte van de Westkaai. We liepen meteen naar ginder en daalden af tot aan het wateroppervlak. De man reageerde wel maar hij raakte zelf niet uit het water. We bonden een touw rond zijn lichaam en hielden hem zo boven water.”

De brandweer stuurde meteen een gespecialiseerde duikeenheid ter plaatse en kon zodoende het slachtoffer uit het water vissen. Hij werd verward en in shock naar het ziekenhuis gebracht voor verdere zorgen.

“We kunnen op dit ogenblik niet spreken van een wanhoopsdaad maar eerder van een ongelukkige val”, klonk het bij commissaris Vannieuwenhuyse, die eveneens ter plaatse kwam. “Over de precieze omstandigheden kunnen we nu geen uitspraken doen, dat zal later onderzoek duidelijk maken. Wat wel vast staat, is dat de koelbloedige en bliksemsnelle reactie van die tuinmannen een potentieel dramatische afloop van dit verhaal heeft vermeden.”

De reddingsoperatie kon op heel wat belangstelling rekenen. De Westkaai werd een tijd lang voor het verkeer afgesloten maar dat bracht weinig tot geen hinder met zich mee.