Tuinhier Rumbeke is vijftig lentes jong

De stichtingsvergadering van de afdeling Tuinhier Rumbeke o.l.v. Erik Hemeryck vond plaats op 17 mei 1972. “De afdeling werd toen nog ‘Werk van den Akker’ genoemd”, aldus de huidige voorzitter Ludo Dhoore. Onze vereniging is dus 50 jaar jong en we werden door het stadsbestuur in het ARhus café ontvangen. Bevoegd schepen Michèle Hostekint nam de honneurs waar.

“Dankzij onze verdienstelijke secretaris Krista Decroix, de bestuursleden Erik Hemeryck, Marien Marichal, Joseph Ghesquière, Albert Van Iseghem, Nora Quagebeur, Lieve Coussée, Ildiko Molnar en Geert Blomme bloeit onze tuinvereniging nog steeds”, aldus een fiere voorzitter. “Momenteel telt onze afdeling 121 leden. Verschillende van de vroegere bestuursleden zijn ons helaas ontvallen, met name Andrea Debruyckere, Anne-Marie Vandergucht, Georges Gurdebeke, Palmer Dejonckheere, Maurice Deceuninck en Jozef Balduyck. Zij maakten Tuinhier tot wat het nu is, Tuinhier heette aanvankelijk ‘Het werk van de Akker’, daarna de ‘Vlaamse Volkstuin’, en sedert 2015 ‘Tuinhier’. Tuinieren is een gezonde, milieuvriendelijke hobby, het is fitness met een kleine ecologische voetafdruk. Tuinieren zorgt ervoor dat buurten mooier en aangenamer om te wonen zijn.”

“Tuinhier heeft een kleurrijk en informatief maandblad. Daarnaast is er een veelzijdig aanbod aan plaatselijke activiteiten, zoals voordrachten, bezoeken aan tuinen, beurzen en bedrijven, bloemschikdemonstraties en -workshops. Ook zijn er bestuursleden actief bij de tuinkeuringen van de bebloemingswedstrijd van de stad Roeselare. Onze Tuinhierfeesten worden eveneens erg gesmaakt. In tegenstelling tot Tuinhier Roeselare hebben we geen eigen volkstuinparken omdat het gros van onze leden beschikt over een eigen grote of kleinere groenten-, fruit- of siertuin. In Rumbeke is er wel een wijkcomposterings- en tuinproject bij wzc De Zilverberg dat vakkundig gedragen wordt door ons bestuurslid Geert. Eveneens staat er een project van samentuinen in het centrum van Rumbeke op stapel waarvoor we nog een geëngageerde tuinliefhebber-coördinator zoeken. Tuinhier Rumbeke is na 50 jaar nog altijd springlevend”, besluit voorzitter Ludo fier. (AD)