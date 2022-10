Tuinhier huldigt winnaars ‘Ruiselede Bebloemd’: “Amper drie deelnemers minder dan vorig jaar”

Na de uiteenzetting, één van de vele spreekbeurten op maandagavond van organisatie Tuinhier in oktober, was er traditiegetrouw de bekendmaking van de uitslag van de campagne ‘Ruiselede Bebloemd’.

Na een leerrijke lezing met kleurrijke illustraties over zwammen en paddenstoelen, en vooral hoe die zelf te kweken, was de zaal één en al concentratie voor de proclamatie. Voorzitter Walter Dewispelaere omschreef het lyrisch en niet gespeend van ludieke kwinkslagen. “Tuinhier is de uitvoerende macht en de gemeente betaalt de prijzenpot en de naturaprijzen. Vier keurders gingen dit jaar op 9 juli op pad om 126 pareltjes te bezoeken, te bekeuren en punten toe te kennen. Daarbij worden heel wat criteria beoordeeld, zoals de bloei, de kleurenvariatie, de structurele eenheid en nog heel wat nevenaspecten. Finaal en na heel wat minutieus rekenwerk komen we tot een objectief oordeel en heel wat percentages. Met steeds een cijfertje na de komma.”

“Al mijn ongelimiteerde appreciatie gaat naar dat kwartet dat de klus in één lange dag klaarde. Geen sinecure als je alleen maar de afstand in rekening brengt, bijvoorbeeld van aan de grens met Poeke tot die met Schuiferskapelle. Ik doe nogmaals een warme oproep om externen, niet-leden van Tuinhier, in het team ‘examinatoren’ te mogen opnemen. Dit jaar noteerden we amper drie deelnemers minder dan vorig jaar. Best te pruimen. Jammer dat het aantal deelnemers ‘hoeves’ langzaam afkalft. Voor deze editie hadden we nog acht mensen uit de agrosector.”

“De warme zomer die we gehad hebben is geen zegen op zich. Ofwel is de datum van de rondgang niet ideaal. Vroeger was dat steevast op de nationale feestdag, dit jaar op 9 juli. En in feite zouden we de selectietaak nog vroeger moeten uitvoeren. Altijd jammer als we moeten vaststellen dat de prachtige kleurencombinatie al over zijn top heen is, dat de verwelking al intreedt”, aldus voorzitter Dewispelaere.

Het intern reglement bepaalt dat men maar éen keer in vier jaar kan winnen. Concreet: wie bijvoorbeeld vorig jaar de eindlaureaat was, kan dat de volgende drie jaren niet zijn. Dan is de grote eer voor de eerstvolgende in het klassement.

De uitslag

Marc Depypere uit de Abeelstraat won in de reeks hoeves en bij de voortuinen (67 deelnemers) werd Pierre Biebau uit de Tivolistraat de numero uno. Carlos Lanckriet presenteerde de fraaiste gevelversiering in de Aalterstraat. In deze categorie waren er 56 deelnemers.