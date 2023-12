Tuinhier huldigt eigenaars mooiste tuinen tijdens jaarfeest

Tijdens het jaarfeest van Tuinhier Dadizele werden de laureaten van dit jaar in de bloemetjes gezet.

André Dewancker kreeg de prijs voor de mooiste grote siertuin. Marleen Vandenweghe won in de categorie kleine siertuin. De best onderhouden groentetuin was in 2023 te vinden bij Willy Ducasteele. Voor de mooiste gevelversiering zorgde Dirk Schoutteten. Naast de hoofdwinnaars vielen ook verschillende andere leden van Tuinhier in de prijzen. Wie lid wil worden kan 26 euro storten op het rekeningnummer BE45 7380 0766 9789 van Tuinhier Dadizele. Wie lid is neemt gratis deel aan de prijskamp, kan gratis de activiteiten van Tuinhier bijwonen en ontvangt elf keer per jaar het maandblad van Tuinhier. (BF/foto JS)