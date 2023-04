Tuinhier Hollebeke maakt paasstukjes

Bij Tuinhier Hollebeke wilde men de start van de lente niet onopgemerkt voorbij laten gaan. In oc Klas werd een workshop lentepaasstukje maken georganiseerd.

Op de foto herkennen we achteraan Rita Desmytter, Dominique Allemeersch, Francine De Geest, Annie Storme, Aaike Christiaens en Ria Gouwy. Vooraan v.l.n.r.: Myriam Soenen, Marleen Verhack en Michella Top. Op vrijdag 6 april wordt om 19.15 uur de volgende activiteit georganiseerd. Dan wordt een workshop cocktails en mocktails maken georganiseerd. De toegangsprijs bedraagt 35 euro. Inschrijven kan via tuinhierhollebeke@hotmail.com of 0474 68 54 85. (foto EG)