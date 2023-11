Tuinhier bekroont mooiste gevels en voortuinen in Wevelgem

De afdeling van Tuinhier deelgemeente Wevelgem heeft opnieuw heel wat inwoners bekroond die met hun tuin of gevel meer groen en kleur in het straatbeeld brengen.

Voorzitter Geert Vangheluwe en het team van Tuinhier hadden de voorbije maanden weer heel wat werk om de vele voortuinen te bekijken en te keuren. In de Kleine Porsies zaten dan ook heel wat inwoners vol spanning te wachten op de uitslag.

Gevelversiering

Bij de gevelversiering werd Sonia Demittenaere uit de Hoge Posthoornstraat de laureaat. De familie Vermeire en Danny Vantomme kregen een ereprijs. Marc Deqeusne uit de Jan Van Eyckstraat was de primus bij de kleine voortuinen. In die categrorie was de ereprijs voor de familie Gheysens-Devindt uit de Wijnbergstraat.

Bij de middelgrote voortuinen kreeg Roger Omez uit de Menenstraat de hoofdprijs, Joris D’hespeel uit de Korte Vinkestraat ontving in die categorie de ereprijs.

Grote voortuinen

De laureaat bij de grote voortuinen is Jacques Cappelle uit de Vinkestraat. Willy Roelens uit de K. Cardijnstraat en Walter Vandeputte uit de Menenstraat deelden daar de tweede prijs. Bij de hoeveverfraaiing ten slotte was Myriam Beaucarne uit de Menenstraat de laureaat en kreeg Pascal Celis uit de Bieststraat de ereprijs.