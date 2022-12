Tuin van Erik Lakiere in Pollinkhove staat vol kleurrijke kerstdecoratie: “Regelmatig stoppen er mensen om te kijken”

De tuin van Erik Lakiere (81) uit Pollinkhove is momenteel een lust voor het oog. De tientallen lichtgevende kerstfiguurtjes zorgen ’s avonds voor een kleurrijk spektakel. “Ik vraag altijd kerstdecoratie voor mijn verjaardag”, zegt Eric.

Erik Lakiere is geboren op 6 december, de dag dat Sinterklaas langskomt bij de kinderen om hun schoentjes te vullen. Maar de 81-jarige man uit Pollinkhove is eerder een fan van de Kerstman. “Ik vraag voor mijn verjaardag altijd kerstverlichting”, zegt hij. “Het is dus niet moeilijk om voor mij een verjaardagcadeau te vinden.”

Foto’s

“Ik bouw alles rustig op, ik neem er mijn tijd voor”, zegt de tachtiger uit Pollinkhove, die met zijn witte baard met enige verbeelding een beetje op de Kerstman gelijkt. “Tegen 6 december ben ik klaar. Na 6 januari, het feest van Driekoningen, wordt de kerstverlichting weer opgeborgen. We nemen ook foto’s zodat we het jaar nadien weten waar wat moet staan.”

De tuin met kleurrijk verlichte rendieren, kerstmannen, ijsberen, zeehonden, eendjes, eekhoorns, pinguïns en andere figuren valt op wanneer je door het gehucht de Fintele in Pollinkhove rijdt.

Elektriciteit

“Regelmatig stopt er iemand om te kijken”, zegt Erik trots. “Hoeveel lichtjes er precies hangen of figuurtjes hier staan, weet ik niet. De totale kostprijs evenmin, omdat ik dus veel zaken kreeg voor mijn verjaardag.”

“Sommige dingen zijn al jaren oud. Een favoriet figuurtje heb ik niet, als het maar licht geeft. Op het dak van ons huis zou ik graag nog kerstverlichting willen aanbrengen met de tekst Fintele. Ik maakte er al tekeningen van, maar het is er nog niet van gekomen.”

Elektriciteit is duur tegenwoordig en de vele lichtjes verbruiken nogal wat stroom. “Maar dat neem ik er met plezier bij”, zegt Erik. “Het is toch maar voor enkele weken op een jaar.”

Kerstmarkten in Düsseldorf, Keulen en Aken

De liefde voor de kersperiode beperkt zich trouwens niet alleen tot kerstverlichting. Ook voor een kerstmarkt zijn Erik en zijn vrouw Bea wel te vinden.

“We maakten vorige week een meerdaagse busreis en bezochten achtereenvolgens de kerstmarkten in Düsseldorf, Keulen en Aken”, besluit Eric. “Maar dat kroop wel in de kleren. Ik was ’t gat of. Ik ben dan ook geen drie keer zeven meer, hé.”