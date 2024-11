Tuin van Adem en Eten krijgt zusje: Een Tweede Adem

Steffi Desmet, van Tuin van Adem en Eten, werkt aan een nieuw project: Een Tweede Adem. “Een Tweede Adem wordt een plek met tal van mogelijkheden, die ons in contact brengen met onszelf en onze natuur. Het wordt een praktijk met lichaamsgerichte psychotherapie waar sessies in groep en individueel, zowel binnenshuis als in de natuur kunnen doorgaan.”

Een Tweede Adem is een halve hectare aan voedseldragende bomen, bessenstruiken, een poel en knusse plekken. Vijf jaar terug begon Steffi samen met buurtbewoners, het sociale en educatieve voedselbos de Tuin van Adem en Eten. “Ik merk zowel daar als in mijn professioneel leven als psychotherapeut de nood aan een groene plek waar je in contact kan komen met jezelf en de natuur. Om die reden kocht ik in februari een stukje grond om dit verder uit te bouwen tot een therapeutisch voedselbos. Het kreeg de naam Een Tweede Adem, omdat het dit wil zijn voor iedereen die het nodig heeft én omdat het het kleinere zusje is van de Tuin van Adem en Eten”, vertelt Steffi.

Gezondheidsproblemen

Kort na de aankoop had ze echter te kampen met gezondheidsproblemen. “Ik onderging onder andere een heupoperatie. Tijdens mijn revalidatie zamelde ik geld in via Cycling for Trees door elke dag te fietsen op een hometrainer. Ook doen we mee met de actie Treevember. Dit is een grote crowdfunding met aansluitend plantacties in de maand november. Wij doen zowel met Een Tweede Adem als met de Tuin Van Adem en Eten mee, want beide projecten kunnen nog wat centen gebruiken.”

Grote plantdag

Met de opbrengst organiseert men op 7 december een grote plantdag. “We planten houtkant, gemengde hagen en enkele hoogstammen. In een latere fase komt er een poel en bloemrijk grasland. 750 plantjes en 21 bomen krijgen er die dag een vaste plek.” Het planten start om 9 uur. Wie wil meehelpen, geeft best een seintje via info@tuinvanademeneten.be. Parkeren kan aan de Helkijnstraat 79, Sint-Denijs. Het veld ligt aan de achterzijde van Helkijnstraat 96, volg hiervoor het wandelpad Trimaarzate. Het is het eerste veld aan de linkerkant. (GJZ)