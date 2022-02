Tuin van Adem en Eten krijgt belangrijke subsidie

De mensen achter het voedselbos de ‘Tuin van Adem en Eten’ in Sint-Denijs krijgen een subsidie van zo’n 16.500 euro om hun project verder uit te bouwen. Naast de aankoop van tuingereedschap willen ze ook educatief materiaal aankopen.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir keurde 14 nieuwe volkstuinprojecten goed, voor een totaalbedrag van 249.000 euro. De minister ondersteunt zo lokale partnerschappen van mensen die samen voedsel willen telen, met respect voor de omgeving en de buurt.

75 procent

Steffi Desmet van het voedselbos De Tuin van Adem en Eten, gelegen in Sint-Denijs, kreeg deze week goed nieuws te horen. Haar project werd geselecteerd en kan rekenen op een subsidie van zo’n 16.500 euro. “In het najaar van 2021 lanceerde de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) een projectoproep voor de aanleg en inrichting van nieuwe volkstuinen en de uitbreiding of modernisering van bestaande volkstuinen. De eventuele subsidie die kon verkregen worden, bedraagt 75 procent van het bedrag dat het ingediende project omhelst. Ons project was iets van een 22.000 euro waarvan we nu 16.500 euro gesubsidieerd krijgen. De overige 5.500 euro moeten we zelf ophoesten. We zijn trouwens nog op zoek naar centen om dit bedrag rond te krijgen”, verduidelijkt Steffi Desmet van De Tuin van Adem en Eten.

Educatief

Het project dat werd ingediend omvat onder andere de aankoop van tuinmateriaal. “Nu al heel wat werd aangeplant, is er ook meer en meer nood aan onderhoud. We hebben dus degelijk materiaal nodig om de onderhoudswerken te kunnen uitvoeren én een berghok om dat materiaal in op te bergen.”

Verder wil men ook het educatieve aspect van de Tuin van Adem en Eten uitwerken. “We willen een soort arena creëren zodat we zitgelegenheid hebben wanneer we cursussen geven rond een bepaald thema of een spreker uitnodigen. Ook plannen we een samenwerking met Home Ten Dries en de lagere school in Sint-Denijs. Ook daarvoor hebben we materiaal nodig zoals infoborden.”

Voor de vrijwilligers van De Tuin van Adem en Eten, die twee jaar terug opende, staan er dus opnieuw drukke maanden te wachten. “Eerst nog ons financieel deel van het project zien rond te krijgen zodat we van de subsidie kunnen genieten”, besluit Steffi Desmet. (GJZ)

Info: tuinvanademeneten.be.