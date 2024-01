Tuin in de Sint-Annadreef in Sint-Andries onder water door conceptfout van aannemer

Door een ‘conceptfout’ van een aannemer loopt al het water van een nieuwe waterafvoer in de tuin van een bewoner van de Nieuwe Sint-Annadreef in Sint-Andries. De Dienst Openbaar Domein belooft het euvel zo snel mogelijk te verhelpen.

Deze legislatuur pakt het stadsbestuur twee wijken in Sint-Andries aan. De Nieuwe Sint-Annadreef, de Heesterlaan, de Bremlaan, Heidelaan, Gagelstraat, Dopheidestraat en Krakkestraat worden heraangelegd. Dat gebeurt sedert mei 2022 in elf fases.

Monumentale bomen

In de Bremlaan en de Nieuwe Sint-Annadreef staan er prachtige monumentale bomen. De riolering was aan vernieuwing toe, maar via een specifieke techniek werden de bomen behouden: de oude riolering werd gerenoveerd via een ‘re-lining techniek’ zodat de boomwortels niet geschaad worden. Dat is een techniek waarbij men een nieuwe binnenwand aanbrengt dat bestaat uit kunsthars (zeer duurzaam) waardoor de levensduur van de bestaande riolering voor dertig jaren wordt verlengd.

Er werd ook ingezet op afwatering naar groenstroken zodat het regenwater maximaal kan infiltreren. Zo werden er in de Nieuwe Sint-Annadreef twee ‘wadi’s’ aangelegd. De term is een afkorting van ‘Water Afvoer Drainage en Infiltratie’ en is ontleend aan de Arabische naam voor een – vaak droog – rivierdal, een wadi.

Onder water

Maar droog is de wadi ter hoogte van huisnummer 16 allerminst: de hele tuin staat onder water! Volgens burgemeester Dirk De fauw was het de bedoeling dat het water van de ene wadi overloopt in de andere. Maar een overloop ontbreekt!

“Er zullen kolken geplaatst worden, zodat in de toekomst wateroverlast vermeden wordt. Het is een samenloop van omstandigheden, door de hevige regenval. Vergeet niet dat de Nieuwe Sint-Annadreef op de vroegere bedding van de Boterbeek ligt. Er is een studiebureau aangesteld om een technische oplossing uit te dokteren, zodat de aannemer de hoogte van de waterstand kan verlagen”, aldus Dirk De fauw.