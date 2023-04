Tuin als helende omgeving in Veldegem

Sinneliv, groepspraktijk voor psychotherapie, biedt voortaan tuintherapie aan en is daarmee pionier in België. In de speciaal daarvoor aangelegde therapietuin neemt tuintherapeute Katrien Danneels cliënten mee om al wroetend in de grond, al zaaiend of plantend, tot groei te komen.

Sinneliv is een groepspraktijk voor psychotherapie met locaties in Veldegem, Aartrijke en Brugge. De praktijk werd 15 jaar geleden opgericht door Delphine Dewulf. Ondertussen werd de praktijk uitgebreid met een team van psychologen, klinisch orthopedagogen en psychotherapeuten. Een van de recente aanwinsten binnen het team is Katrien Danneels.

“Ik ben orthopedagoge van opleiding en ik hou ervan om mensen te helpen. Wat mensen drijft en waarom ze de dingen doen die ze doen, fascineert me enorm. Daarnaast ben ik heel erg geboeid door de natuur. Ik hou heel veel van tuinieren, het bezig zijn met planten, het opvolgen hoe alles groeit en dan genieten van de oogst. In de tuin kan ik terecht met mijn gedachten en gevoelens, ideeën en frustraties.”

Vanuit die drijfveren volgde Katrien, die tot voor kort in het gevangeniswezen aan de slag was, een opleiding tot tuintherapeut. “Tuintherapie richt zich op een breed scala van doelstellingen. Het hoofddoel is het bevorderen van het welzijn en de gezondheid. Vanuit mijn vooropleiding en mijn eerdere (werk)ervaringen wil ik de tuin inzetten bij psychische problemen. Zelf voel ik dat de tuin goed doet als ik gestresseerd ben, wat afstand moet nemen…” Op een stuk grond naast de groepspraktijk in de Leegveldstraat in Veldegem werd een therapietuin aangelegd. “We tuinieren ecologisch. Werken aan de gezondheid van mensen impliceert werken met een gezonde bodem en gezonde planten”, vervolgt Katrien.

Tuin als metafoor

De methodiek van het tuinieren beschouwt Katrien als een manier om de problemen te verkennen en om tot inzichten te komen. “Er is tijd en ruimte voor groei en bloei van de planten, maar vooral van de mensen. Voorkennis van tuinieren is niet nodig als cliënt. Via de tuin kan je heel wat gespreksonderwerpen aansnijden. De wortel van de plant kan verwijzen naar je eigen wortels, belagers in de tuin kunnen een aanleiding zijn om de belagers van de cliënt te bespreken.”

De tuin als metafoor is heel dankbaar, weet Katrien. “Het wieden van een overwoekerd stuk tuin is als het doorploegen van vuiligheid in je hoofd, bijvoorbeeld. Bijgevolg kun je het hebben over ballast en wat allemaal weg kan. Het snoeien van struiken is gelijkaardig: om een plant te laten groeien moet je soms takken en uitlopers verwijderen. Om te groeien in het leven kan dit ook nodig zijn”, zegt Katrien.

“Het zaaien van bloemen en groenten zorgt dan weer voor perspectief en verwachting. Je kunt uitkijken naar iets nieuws, iets lekkers, iets waar je zelf toe bijgedragen hebt. Soms mislukt er iets in de tuin. Dat kan dan een aanknopingspunt zijn om het te hebben over faalervaringen. Als tuintherapeut komt het erop aan om de juiste tuinactiviteit te kunnen aanbieden voor de cliënt op dat moment van het proces waarin de cliënt zit.”