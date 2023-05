Tuftuf rommelmarkt steunt vzw SOS Filipijnen

Op zaterdag 3 juni palmt de Tuftuf rommelmarkt opnieuw de Sint-Rafaëlswijk in. De organisatie schenkt de opbrengst aan het goede doel, de vzw SOS Filipijnen.

De rommelmarkt palmt de Henri Dunantstraat, Prinsdomlaan, Arenberg-, Neerhof- en Emiel Neirynckstraat in de Sint-Rafaëlswijk in. Bezoekers kunnen snuisteren van 6 tot 17 uur. Er is een openluchtterras met bar, er zijn braadworsten te verkrijgen en er is een springkasteel voor kinderen. De opbrengst gaat naar de SOS Filipijnen, een vzw waar medeorganisator Bjorn Horré en zijn Filipijnse vrouw Amor Quinking deel van uitmaken. “In 2013 trok de tyfoon Haiyan, de zwaarste storm die ooit aan land is gekomen, een spoor van vernieling dwars door de Visayas, een eilandengroep centraal in de Filipijnen”, vertelt Björn. “In de nasleep van deze tyfoon hebben we de vzw opgericht en zijn we gestart met inzamelacties voor noodhulp.”

Tyfoon

“Later is de focus verlegd naar de streek rond Kabankalan City, waar we de afgelopen jaren enkele scholen geholpen hebben met verschillende acties. Meest in het oog springend zijn de uitbouw van een kleuterklas in Casipsipan Elementary School waar voordien een vijftigtal kleuters in een zwaar vervallen bamboehutje naar school ging en de organisatie van zomeronderwijs voor kinderen met leerachterstand in Binicuil Elementary School.”

Eind 2021 raasde opnieuw een zware tyfoon, met de naam Odette, met een verwoestende kracht door de Visayas archipel. “De schade in Binicuil en Kabankalan was groot”, zegt Björn. “Met steun van de stad Izegem en een aantal bedrijven en organisaties heeft SOS Filipijnen gezorgd voor voedselpakketten en werden verschillende families geholpen met de noodzakelijke herstelling van hun huis. Dit keer schenken we de opbrengst van de rommelmarkt aan de vzw, in de hoop dat we de toestand van de inwoners daar kunnen verbeteren.”

Wie een standplaats voor de rommelmarkt wil kan die kopen tegen vijf euro per vijf strekkende meter. Inschrijven kan via rommelmarkt@tuftufclub.be of telefonisch op 051 49 50 81 (op weekdagen tussen 14 en 19 uur of een voicemail inspreken).

De verkoop van drank en etenswaren, nieuw aangekochte producten, wapens of andere illegale producten zijn niet toegestaan op het parcours. (vadu)