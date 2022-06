TTC Zandvoorde huldigt medaillewinnaars

Zaterdag had het jaarlijks clubfeest plaats van TTC Zandvoorde, met en receptie en een lekkere maaltijd in aanwezigheid van familieleden en supporters. Het bestuur maakte van de gelegenheid gebruik om de medaillewinnaars op het Vlaams en Belgisch kampioenschap te huldigen in aanwezigheid van de burgemeester van de schepen van Sport, Bart Plasschaert.

Voorzitter Valerien Gobert wees erop dat TTC Zandvoorde een ‘boerenjaar’ achter de rug heeft met zeven ploegen van de dertien die promoveren. Volgend seizoen is het de ambitie dat alle ploegen het behoud verzekeren. Nationaal werd TTCZ gelauwerd als tweede beste club van België, na Merelbeke. Op het BK behaalde TTC Zandvoorde vheel wat medailles. De Zandvoordse vedette, Julie Van Hauwaert, pakte goud op het Vlaams én Belgisch kampioenschap, Dames A. Goud was er voor Cato Verleye (meisjes preminiemen), Manoe Labaere en Milan Dekeyzer (dubbel gemengd), Manoe Labaere en Charlotte Vanhauwaert (Dubbel Dames C). Zilver ging naar Aaron Decroos en Cato Verleye (dubbel gemengd preminiemen), Lotte Nuyttens (dubbel gemengd preminiemen) en Luc De Jonckheere (-21). Brons was er voor Lotte Nuyttens en Cato Verleye (dubbel miniemen). Op het Vlaams Kampioenschap behaalde Jacques Ingelbrecht de titel. (FRO)