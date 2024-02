TTC Tielt pakt uit met originele algemenekennisquiz

Met twaalf edities mag de quiz van TTC Tielt gerust een vaste waarde genoemd worden in quizland. Op vrijdag 9 februari om 20 uur stelt quizmaster Wouter Deneweth de eerste vraag in de Tieltse Europahal.

“Het concept blijft: een algemenekennisquiz ten voordele van de tafeltennisclub TTC Tielt”, opent Wouter Deneweth. “Met een originele vraagstelling, systeempjes, linken, themarondes en leuke extra’s proberen we elke editie een extra dimensie te geven. Op die manier houden we het fris en plezant voor iedereen.” Vorig jaar maakte Wouter Deneweth zijn debuut als quizmaster. “Uit de vorige editie trokken we lessen om tal van details te optimaliseren. Zo zorgen we dat onze jury heel vlot kan verbeteren, zodat we kort na het einde al de einduitslag bekend kunnen maken.”

Amateurploegen

De organisatie belooft de deelnemers alvast een aangename avond. “We mengen de vragen over aardrijkskunde, geschiedenis, showbizz… vlot door mekaar. De linken en manier van antwoorden zorgen ervoor dat het veel meer is dan een antwoord neerpennen op een droge vraag. Het wordt een gevulde avond weg met vrienden of familie en de medewerkers garanderen dat er altijd hapjes en drankjes op tafel staan.”

Een bolleboos hoef je alvast niet te zijn om deel te nemen. “De Winkler Prins Encyclopedie hoef je heus niet uit het hoofd te leren. We mikken op de amateurploegen, zodat we een breed publiek kunnen aanspreken. Zo kunnen we vrienden, familie en andere sympathisanten uitnodigen. Zo steunen ze de club en beleven ze een toffe avond.”

De organisatoren beschikken over een goedgevulde prijzenpot om uit te delen. “De organisatie, de zaal en de prijzen zijn op en top Tielts. De club heeft een samenwerking met De Poes. Alle deelnemers gaan naar huis met een fles tafelbier en de top drie wordt extra verwend.” (KeMa)

Inschrijven kan via ttctielt@gmail.com of https://forms.gle/y3ZKce3rN7JvxxfDA.