Trui maakt met Standaard Boekhandel droom waar

De grote boekenbeurs in Antwerpen mag dan wel ter ziele gegaan zijn, er zijn genoeg initiatieven die de nieuwsgierigheid wekken om een boek te lezen. Trui Vanlerberghe, uitbaatster van de Standaard Boekhandel in de Ooststraat, kan erover meepraten.

Trui Vanlerberghe is de uitbaatster van de Standaard Boekhandel in de Ooststraat. Ze is geboren in Roeselare op 4 september 1965 en gehuwd met Dirk Lapere. Zij hebben vier kinderen: Julien (34), Guillaume (32), Florence (30) en Pierre (26) en drie kleinkinderen. Trui en Dirk wonen in Oostnieuwkerke. Trui volgde haar lager onderwijs in de Vikingschool en haar middelbaar onderwijs in de Burgerschool. Na haar huwelijk werkte ze mee in het textielbedrijf van haar schoonouders. Sinds 2002 is ze aan de slag in Standaard Boekhandel, waarvan ze in 2015 zelfstandig uitbaatster werd. In haar vrije tijd kiest ze voor fietsen, lekker eten en… Lezen.

Ben jij van kleinsaf zelf een lezer?

Trui Vanlerberghe: “Heel zeker. Mijn grootmoeder was een fervent lezer en had ook veel boeken. Ze was lid van een boekenclub en iedere maand of zoiets ontving ze een nieuw boek. Ik neusde als klein kind al in die boeken. En natuurlijk heb ik ook alle Tinyboekjes gelezen (lacht).”

En ben je een boekenfan gebleven?

“Ja natuurlijk, en liefst lees ik mijn boeken op papier. Ik hou van de geur van boeken, van het gevoel van papier tussen mijn vingers. Ik heb ook een e-reader maar ik verkies toch een boek op papier. Ik lees graag boeken over psychologie en goede romans. Zo hou ik bijvoorbeeld wel van de werken van Stefan Hertmans en van John Boyne. Maar dat zijn natuurlijk allemaal zeer persoonlijke keuzes.”

“De medewerkers van de winkel lezen ook graag en zeggen me soms dat ik dat of dit boek eens moet lezen want dat zij dat supergoed vonden. Maar dat wil daarom niet zeggen dat ik dat ook prachtig zal vinden. Wanneer klanten mij vragen of ik hen een goed boek kan aanbevelen, is dat ook niet makkelijk. Wat ik mooi vind, vinden zij misschien niet zo mooi.”

Je bent zelfstandig uitbaatster van Standaard Boekhandel. Is dat een droom die is uitgekomen?

“Oh ja, want als kind speelde ik al winkeltje, letterlijk zelfs. Wij woonden op de hoek van de Abeelstraat en de Westkouter en vooraan hield mijn mama de buurtwinkel Panda open. En ik stond daar heel vaak achter de toonbank. Dus de job die ik nu doe, is iets waar ik lang van heb gedroomd en waar ik nog geen minuut spijt van heb gehad.”

En je bent trots op je zaak?

“Absoluut want ik maak deel uit van een sterk moederbedrijf waarvan de zelfstandige uitbaters veel ruimte krijgen voor eigen inbreng. Ja, ik ben echt trots op onze ‘uil’ (het logo van Standaard Boekhandel, red.). Vroeger organiseerden wij onder meer open boekdagen en onze klanten kregen dan een drankje, een pannenkoek of een attentie. Door corona is dat event verdwenen maar we vangen dat nu op met het ‘feest van het boek’.”

Wat is dat precies?

“Tussen 28 oktober en 6 november bieden wij 10 procent korting op 60 ‘must have’ titels en krijgen onze klanten ook een zakagenda voor 2023. Sommige winkels pakken ook uit met signeersessies, workshops en lezingen. Wij hebben in het verleden al signeersessies gehad van Pieter Aspe, Herman Brusselmans en Lieve Blancquaert. ”

In de herfstvakantie probeert men altijd het boek in de kijker te zetten?

“Logisch ook want nu verschijnen veel nieuwe titels in de boekenwinkels. Boeken doen het namelijk altijd goed als eindejaarsgeschenk onder de kerstboom.”

En in Kortrijk pakken ze uit met Boektopia, een kleinschalige boekenbeurs die het verdwijnen van de Antwerpse boekenbeurs moet helpen vergeten. Een goede zaak?

“Een boekenbeurs is een fantastisch platform om de boeken te leren kennen, om de mensen aan te zetten om boeken te lezen. Ik hoop dan ook dat de mensen naar een boekenbeurs gaan om inspiratie op te doen en dat ze bij mij hun boeken kopen (lacht).”

“Bij ons is het iedere dag boekenbeurs. Wij hebben een zeer groot aanbod boeken, we hebben een uitstekende stielkennis door onze medewerkers Veerle, Marie-Jeanne en Lisa, we bieden een uitstekende service én … de ingang is helemaal gratis.”

Enkele jaren geleden kwamen de e-books op de markt. Hebben boeken op de tablet de fysieke boeken verdrongen?

“Neen, dat is niet gebeurd en ik zie dat ook niet gebeuren. Uiteraard is een e-book makkelijk op het vliegtuig en in het begin zagen we ook veel lezers die ‘een dubbel gebruik’ hadden: e-books op reis en de rest van het jaar lazen ze boeken op papier. Ik denk dat deze trend gestabiliseerd is, om niet te zeggen iets verminderd. In de winkel verkopen wij alleszins meer boeken op papier dan e-books.”

Is het leuk commerce doen in Roeselare?

“Roeselare is een zalige stad om een winkel te hebben en mijn winkel ligt dan nog eens op een schitterende locatie: in het midden van de Ooststraat, de grootste winkelstraat van de stad. Bovendien doet de stad er alles aan om mensen naar hier te krijgen. Er zijn het hele jaar door veel activiteiten om bezoekers naar de centrumstraten te lokken.”

Waar zien we Trui binnen tien jaar?

“Ik ben dan wellicht al gestopt met werken en hoop dat ik samen met mijn man Dirk kan genieten van de tijd met onze kinderen en kleinkinderen.