Trudotrappers organiseren mountainbike- en gravelrit

De Brugse wielertoeristenclub Trudotrappers organiseert op 28 december opnieuw haar jaarlijkse Nieuwjaars-vtt. Deze fietsclub werd gesticht in 1988 en de naam verwijst naar de Sint-Trudoabdij in Male.

Het gaat dus om een mountainbike- en gravelrit over diverse afstanden. De afstanden zijn 28 km, 35, km en 45 km. Er wordt gestart vanaf 9 uur tot 14 uur. Inschrijving voor deelname kost 4 euro voor leden en 6 euro voor niet-aangeslotenen. Plaats van afspraak is de site van Sport Vlaanderen, Nijverheidsstraat 12 in Assebroek. Bij aankomst is een gratis hotdog voorzien. Er zijn aparte kleedkamers en douches voor dames en heren en er is een ruime bevoorrading met spijs en drank. Bij de bevoorrading is een toilet voorzien en het afspuiten van de fiets is mogelijk tot 16.30 uur. Meer info via: https://trudotrappers.be/ (PDV/foto DC)