Trouwe Damse liberaal Staf Goossens overleden

Op 16 december is Staf Goossens uit Den Hoorn op 71-jarige leeftijd overleden. Staf was jarenlang betrokken bij de Damse afdeling van de liberale partij.

Staf Goossens werd in 1951 geboren als zoon van een vlashandelaar uit het Nederlandse IJzendijke, in Zeeuws-Vlaanderen. Hij werkte tot aan zijn pensioen bij de ASLK-bank – later Fortis – maar was daarnaast ook actief als paardenfokker en sleepte zo meerdere prijzen in de wacht.

Politiek geïnteresseerd

“Toen Joris De Leyn in 1978 de toenmalige Damse PVV-afdeling oprichtte, was Staf – die in de Damweg in Den Hoorn woonde – één van de eerste leden”, weet huidig Open VLD Damme-voorzitter Hendrik Demol.

“Staf woonde jarenlang, als politiek geïnteresseerde toeschouwer, de gemeenteraad bij maar was ook buiten Damme actief. Zo was hij jarenlang lid van het regiobestuur van Open VLD en hij sloeg ook nooit de nationale nieuwjaarsreceptie van de partij over. Hij was ook vast van plan om komende januari nog mee te gaan naar Brussel …”

Laatste Duvel

Joris De Leyn herinnert zich nog goed de verkiezingen van 2018 – toen Open VLD zich met enkele kandidaten bij de CD&V-lijst voegde onder de noemer CD&V+ – en hij samen met Stad en de toenmalige CD&V-voorzitter affiches ging plakken voor de CD&V+ campagne. “Het is toch wel een bijzonder beeld, maar ik ben wel blij met de blauwe plus”, zo zou Staf toen gezegd hebben.

“Nog maar vorige week nam ik Staf mee naar Blankenberge voor de voordracht van Brugs schepen en Kamerlid Jasper Pillen over de Belgische defensie. Hij dronk er nog zijn laatste Duvel en een paar dagen later heeft hij ons verlaten na een moedig gedragen ziekte”, zegt Hendrik Demol. “We wensen zijn partner Claudine Castelein en zijn naast familie veel sterkte toe.”