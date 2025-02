Trots Op Torhout wil strafstudie vervangen door zwerfvuil opruimen

In plaats van strafstudie de gestrafte leerlingen van de scholen zwerfvuil laten opruimen. Dat opmerkelijke voorstel lanceerde de oppositiepartij Trots Op Torhout maandagavond tijdens de zitting van de gemeenteraad. Schepen van Afvalbeleid en Onderwijs Elsie Desmet (CD&V) toonde zich bereid om er met de scholen over te praten.

“Het valt op dat er tijdens de schoolvakanties minder zwerfvuil ligt dan in het schooljaar”, zei Ilja Wostyn (Trots Op Torhout). “Vandaar ons idee om de scholen te stimuleren om, in plaats van strafstudie, de gestraften te laten meewerken met het team Proper Torhout. Dat zal de werkdruk voor de stadswerklui verlichten en sensibiliserend werken naar de schoolgaande jongeren toe.”

Werknamiddag op woensdag

“Vanuit mijn functie als schepen van Onderwijs plan ik momenteel een overleg met alle plaatselijke scholen”, antwoordde schepen Desmet. “We zullen dit punt ter sprake brengen. Ik polste intussen al eens informeel bij een directeur. Hij vond het een goed idee. De strafstudie heeft echter plaats op vrijdagavond en dan zijn de mensen van het team Proper Torhout niet aan de slag. Plus: ik vind het niet kunnen dat onze medewerkers verantwoordelijk gesteld zouden worden voor leerlingen.”

“Een mogelijk alternatief is de strafstudie te vervangen door een werknamiddag op woensdag, waarbij een begeleidende leerkracht samen met de leerlingen zwerfvuil gaat opruimen. Vanuit de stad voorzien we dan gratis handschoenen, fluojasjes, grijpers en vuilniszakken. We zullen dit voorstel aan de scholen overmaken.”