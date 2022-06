Tropische sferen tijdens Braderie Tropical

Tijdens het laatste weekend van juni kan je traditioneel koopjes doen op de driedaagse zomerbraderie in het centrum van de stad Kortrijk. Er valt heel wat te beleven in de verschillende winkelstraten op ‘Braderie Tropical’, met tal van animatie en zomerse muziek.

In tropische sferen kan je langs gezellige kraampjes flaneren, koopjes scoren, straatanimatie meepikken en genieten van de zuiderse optredens. Voor de allerjongsten heeft de braderie onder andere een mini-kermis, springkastelen en grime in petto. Op zaterdag is er eveneens de sfeermarkt KrtrK Bazaar op het Overbekeplein. Je maakt er kennis met lokaal creatief talent. Op zondag 26 juni is het koopzondag, waarbij alle centrumhandelaars en de K in Kortrijk geopend zijn.

Op vrijdag treedt ‘Mariachi Los Tarascos’ op in het centrum van Kortrijk tussen 14u en 17u. De openlucht aperitief ‘Apéro Velcro’ gaat door op het Schouwburgplein met een DJ, bar en foodtrucks. Dit van 17u tot middernacht.

Zaterdag 25 juni kan je genieten van zuiderse optredens van ‘Musica Mobilé’, ‘Los del Sol’ en ‘James & Fabienne’. Op het Schouwburgplein gaan de workshops door van De Stroate, van 13u tot 18u. Op het Overbekeplein is er van 15u tot 23u Krtrk Bazaar en van 9u tot 19u wordt de Onze-Lieve-Vrouwestraat omgetoverd tot een tweedehandsmarkt.

Op zondag is het koopzondag en is er doorlopend een wandelende zomeract van ‘Hawaii Slingers’. Stadsartiest Aidra (Ecuador) speelt op de Grote Kring van 15u tot 17u. Op het Sint-Amandsplein is er van 8u30 tot 13u30 de Zondagmatinée Overleie en op het Schouwburgplein viert de Gezinsbond haar 100-jarig jubileum van 12u tot 22u.

Alle activiteiten zijn gratis.