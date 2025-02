Troostplek onder winterlinde: “Een plekje waar een mens het verdriet kan omarmen”

In de nacht van 10 op 11 augustus vond een noodlottig ongeval plaats op de E403 bij Ruddervoorde, waarbij drie leden van een jong gezin uit Kortemark omkwamen. Iedereen had behoefte om zijn medeleven uit te drukken en troost te bieden. Natuurpunt Kortemark deed het voorstel om een troostboom te planten.

“Vorig jaar tijdens de zomer werden we in onze gemeente wakker met verschrikkelijk nieuws”, aldus Daisy Pincket van Natuurpunt Kortemark. “Heel wat mensen werden getroffen door het soort verlies dat geen mens zou mogen meemaken. Duizend witte ballonnen oplaten, was een teken van medeleven, maar helaas, wat omhoog gaat, komt ook weer naar beneden en wordt zwerfvuil waar we ons allen aan ergeren of waar dieren in verstrikken. Daarom kwamen wij van Natuurpunt Kortemark met een tegenvoorstel om een blijvende herinnering te maken en een troostboom te planten. In samenwerking met de familie en de gemeente Kortemark werd een geschikt plekje gevonden op het pleintje in de wijk in Handzame. Deze troostplek is een plaats waar iedereen die nood heeft aan wat rust of troost even terecht kan. Het moet een soort plekje worden waar een mens het verdriet kan omarmen en ook het kleine geluk kan vinden dat nodig is om weer verder te gaan.

Boomstambank

“Op 15 februari deden we alle aanplantingen en werd de boom in beperkte kring ingehuldigd met een gepast gedicht van de Kortemarkse dichter Freddy Vandermeersch. Voor de boom werd gekozen voor een winterlinde. De linde heeft namelijk verschillende symbolische betekenissen. Hij wordt ook de liefdesboom genoemd, omdat het blad de vorm van een hart heeft en hij biedt zo bescherming en troost. Davy Declerck van D2Interieur ontwierp en maakte een prachtige boomstambank voor bij de boom. Het geheel wordt omcirkeld door een haag die de komende jaren voor extra leven zal zorgen. Wat extra bloemen en bloembollen fleuren het geheel op. Het pleintje aan de Eikenlaan in Handzame wordt in de nabije toekomst dus een groene tuin waar iedereen welkom is om te spelen en samen te zijn, maar ook om even te verpozen en troost te zoeken in de natuur. We hopen alvast dat er zorg voor gedragen wordt, want het plekje ligt ons nauw aan het hart.” (JDK)