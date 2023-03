Troostplek aan wzc Ter Lembeek

Sinds kort is in de tuin van wzc Ter Lembeek een troostplekje uitgebouwd. Het gaat om een boom met een bank rond waar mensen troost kunnen vinden voor onder meer het verlies van overleden bewoners. Op de bank kunnen herinneringen opgehaald worden of kan gewoon genoten worden van de stilte. Dit kan individueel, maar ook samen met medebewoners of personeelsleden. Aan de boom is intussen ook een aantal namen aangebracht van personen van wie afscheid werd genomen. (MI/foto Frank)