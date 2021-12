Troostboom herinnert aan juf Charline: “Ze was altijd goedlachs en zette puntjes op de i”

Dit jaar werden er twee troostplekken ingericht in Avelgem. Op zaterdag 23 oktober werd de stille plaats op de weide achter het Woonzorghuis Ter Meersch geopend. De groene Troostplek, een initiatief van Ferm, wordt een gemeenschappelijke plek voor mensen die worstelen met verdriet. Basisschool De Toekomst plantte in november een troostboom om de overleden juf Charline te herdenken.

Charline Van Glabeke werkte als leerkracht in Basisschool De Toekomst in de Kerkhofstraat. In april dit jaar overleed ze veel te vroeg na een korte strijd tegen kanker. Ze werd 34 jaar oud. Om haar te herdenken en een warme plek van troost in te richten, werd een troostboom geplant bij de school. “Ze was altijd goedlachs en zette de puntjes op de i.”

Op school werden er klasgesprekken met de leerlingen en leerkrachten georganiseerd. Tijdens de lessen gaf men de kinderen de nodige tijd en ruimte om over het moeilijke verlies te praten. Er werd ook een rouwhoekje gebouwd, dat concept werd nu uitgebreid met een aparte troostplek.

Om de juf te herdenken werd een troostboom geplant. © gf

Blijvende herinnering aan goedlachse juf

Op vrijdag 12 november werd er bij de school een troostboom voor juf Charline geplant. “We kozen voor een Magnolia Kobus”, vertelt directeur van GO! Basisschool De Toekomst Steven Verplancke. “Deze boom bloeit met geurende witte bloemen in maart en april, rond de verjaardag van Charline.”

De betreurde juf Charline. © gf

Begin 2022 worden er rondom de boom enkele zitbanken geplaatst. “Op die manier wordt deze speciale locatie niet alleen een blijvende herinnering aan juf Charline, maar ook een warme troostplek waar iedereen tot rust kan komen. Onze leerlingen weten dat ze hieruit de kracht kunnen putten om weer door te kunnen gaan.”

Troostplek met uitzicht op Scheldevallei

In de groenzone achter het Woonzorghuis Ter Meersch, in de Leopoldstraat 26, werd een gemeenschappelijke Troostplek geïnstalleerd. Op zaterdag 23 oktober ging de officiële voorstelling door. De Troostplek moet een ankerpunt worden voor mensen die moeite hebben met het verwerken van verdriet. Het is een initiatief van vrouwenorganisatie Ferm. Met de campagne PlantTroost willen zij mooie troostplekken inrichten. Het gemeentebestuur besliste om dit project mee vorm te geven. “Naast financiële ondersteuning hielpen we met het zoeken naar een ideale locatie”, zegt schepen van Welzijn Sandra Platteau (Tandem). “Deze groenzone is ervoor gemaakt. Wanneer alles in bloei staat, zal de Troostplek er heel mooi uitzien. Het is een plaats die uitnodigt om verhalen te delen met elkaar.”