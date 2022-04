‘Trompet’ moet voor veiligere aansluiting zorgen tussen A19 en R8 in Kortrijk

Het dossier lag al meer dan twintig jaar op tafel en werd keer op keer uitgesteld. Nu komt er toch schot in de zaak en zijn de eerste graafmachines al aan het werk gezet. De aansluiting van de A19 op de R8 krijgt een grondige opwaardering, een monsterproject dat twee jaar in beslag zal nemen en meer dan 20 miljoen euro kost.

Aanrijdingen, gekantelde vrachtwagens en fileleed dat vaak zijn gelijke niet kende. De aansluiting tussen de A19 en de Kortrijkse ring kreeg niet voor niets de bijnaam ‘de put’. “Het is jarenlang een van de zwartste verkeerspunten uit de regio geweest en hoewel er meer dan twintig jaar geleden al voor het eerst over een aanpassing werd gesproken, bleek de complexiteit van het dossier steeds voor vertraging te zorgen. Het punt kwam vaak onder de aandacht door de schijnbaar eindeloze reeks aan ongevallen die de plaats ontsierden. Recent raakte zelfs een ziekenwagen er betrokken bij een ongeval.”

Kortrijks burgemeester Ruth Vandenberghe kwam dinsdagmorgen, samen met haar Wevelgemse collega Jan Seynhaeve, kijken hoe Vlaams minister Lydia Peeters de symbolische eerste spadesteek kwam geven. “In 2019 kregen de plannen concrete vorm en begon de zoektocht naar de fondsen en het verkrijgen van de vergunningen. We zijn dan ook verheugd dat de Vlaamse minister het startsignaal kan geven van wat zonder twijfel een erg indrukwekkende werf zal gaan worden.”

‘Trompet’

Indrukwekkend, de woordkeuze is alvast niet overdreven. De twee knikken die nu het verkeer van de A19 in de richting van Kortrijk-Noord en Kortrijk-Zuid brengen, zullen worden vervangen door een vloeiende curve die de roepnaam ‘trompet’ toegewezen kreeg.

“Vlaanderen heeft duidelijk gemaakt dat verkeersveiligheid een absolute prioriteit is”, klonk het bij de minister. “Dankzij het Vlaamse relanceplan kwamen meteen ook heel wat middelen vrij om de daad bij het woord te voegen. Niet minder dan 885 miljoen euro werd hiervoor extra uitgetrokken. Voor het uitvoeren van de trompetaansluiting kunnen we hierdoor 20,7 miljoen euro investeren. Het zal ervoor zorgen dat wie van en naar Kortrijk moet, dat op een veilige en vooral vlotte manier zal kunnen. We hopen het project tegen 2024 op te leveren.”

Verkeershinder

Grote werven komen vaak hand in hand met grote verkeershinder, iets wat hier ook niet anders zal zijn. “Toch zetten we alles op alles om de hinder en vooral het gebruik van omleidingen zo laag mogelijk te houden”, liet de firma Stadsbader weten.

“Vanaf 20 april zal er lichte hinder zijn op de A19 ter hoogte van de Dappaardstraat. We zullen er een rijstrook in beslag nemen om de stabiliteit van de grond te controleren. Vanaf 9 mei starten de aanpassingswerken en moeten weggebruikers rekening houden met hevige verkeershinder omdat we het aantal rijstroken zullen gaan herleiden. De piek zal kort na het bouwverlof vallen, maar ook daar zorgen we er steeds voor dat er minstens één rijvak bruikbaar blijft. De wisselaar van de A19 met de E403 zal hierbij een belangrijke rol spelen om het verkeer zo in goede banen te leiden.”

Verkeersveiligheid en leefbaarheid verhogen

Wevelgems burgemeester Jan Seynhaeve liet tijdens de start ook meteen weten dat de gemeente Wevelgem erg kort op de bal zal spelen. “We kunnen dit project natuurlijk enkel maar toejuichen”, klonk het.

“Het zal de verkeersdruk in onze gemeentekernen verlagen wat meteen ook de verkeersveiligheid en de leefbaarheid zal verhogen. Toch willen we aan de minister duidelijk maken dat communicatie bij dergelijke projecten cruciaal is. Gemeenten en het gewest moeten hier nauw samenwerken om de inwoners op een duidelijke en permanente manier te informeren. Niet alleen over de evolutie van de werken, maar ook van de hinder die ermee gepaard gaat.”