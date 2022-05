Trofeeënzaak De Vink in Roeselare pakt ook uit met webshop

Na heel wat tegenslagen kan het voor Tom Kesteloot (47) op zaterdag 21 mei eindelijk weer beginnen. Zijn speciaalzaak in sporttrofeeën en medailles werd volledig gerenoveerd na de schade die was opgelopen bij storm Eunice. En niet alleen de winkel krijgt een nieuw jasje, ook de naam verandert. Tot slot lanceert Tom vanaf zaterdag ook een webshop.

Tom Kesteloot in zijn trofeeënzaak. (foto SB) © Stefaan Beel

Al 28 jaar baat Tom Kesteloot De Vink uit in Roeselare. In de beginjaren was het een dierenspeciaalzaak, maar zo’n acht jaar geleden is de winkel geëvolueerd tot een speciaalzaak in sporttrofeeën en medailles. “Vroeger was het aanbod sporttrofeeën eerder beperkt”, vertelt Tom Kesteloot.

“Maar door zodanig te groeien, heb ik de focus volledig daarop gericht. Het stoppen van de dierenspeciaalzaak was ook wel een bewuste keuze, omdat de concurrentie enorm groot is. Bij sporttrofeeën is dat iets beperkter.”

30 jaar actief

Ondertussen bestaat De Vink al dertig jaar. Maar wie de naam hoort, denkt niet meteen aan speciaalzaak in sporttrofeeën. “Net daarom hebben we besloten om de naam te veranderen. De nieuwe naam, die zaterdag bekend gemaakt wordt, zal duidelijker weergeven waarmee ik bezig ben”, aldus Tom Kesteloot.

En niet alleen de naam krijgt een nieuw jasje. Door heel wat tegenslagen krijgt de winkel een volledige transformatie. “De renovatie is er vooral gekomen door storm Eunice in februari”, gaat Tom Kesteloot verder. “Het dak was quasi volledig weggewaaid, dus we moesten wel renoveren. Maar uiteindelijk zat een renovatie al een tijdje in mijn hoofd, maar het kwam er nooit van. Misschien was de storm Eunice wel het duwtje in de rug dat ik nodig had.”

Daarvoor had De Vink ook nog te kampen met een inbraak op kerstavond en was corona een enorme spelbreker. Door het stilleggen van alle competities werden geen trofeeën uitgedeeld. Een ferme domper voor Tom Kesteloot. “Maar ik probeer daar niet te veel meer aan te denken. Ik kijk vooruit. Zo ben ik mijn hoofd nu al bezig met het volgende. Ik zou in de toekomst heel graag 3D graveren in kristal. Dat zou mijn zaak nog unieker maken, want volgens mij doet niemand dit in de streek.”

Webshop

Naast een volledig nieuwe winkel pakt Tom Kesteloot vanaf zaterdag ook uit met een webshop. Een sprong in het onbekende, klinkt het. “Voor mij is dat volledig nieuw, maar wel absoluut een meerwaarde. Toch zal een bezoek aan de winkel nog steeds de moeite waard zijn. Zo zal niet alles online komen en zullen er in de winkel ook bepaalde acties zijn die je niet op de webshop zal terugvinden.”