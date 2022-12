Trofee Guy Duerinckx leeft nog steeds

Op 10 december 1982 overleed Guy Duerinckx bij een verkeersongeval op weg naar zijn ‘winterwerk’ in de toenmalige Veurnse Suikerfabriek. Guy was tijdens het seizoen niet alleen de bekende Koksijdse kapper, maar ook een actieve sportman.

Guy Duerinckx had tien jaar eerder minivoetbalploeg Terrasse gesticht en organiseerde jaarlijks een tornooi waaraan heel wat minivoetbal- en volleybalploegen deelnamen. Om hun sportvriend postuum te eren, besloten zijn vrienden Gilbert Rommelaere en Charles Vannecke om de beker Guy Duerinckx in het leven te roepen. Die trofee wordt sindsdien elk jaar uitgereikt aan de best presterende ploeg in de competitiewedstrijden. De laatste ploeg die deze beker kreeg was De Kelle, vroeger ploeg Edison.

“Ja, we herdenken Guy nog elk jaar op deze manier”, blikken huidig clubvoorzitter Gilbert Rommelaere (78) en secretaris Charles Vannecke (82) terug. “Onze club bestaat nu 50 jaar. Het eerste jaar zijn we gestart met zeven ploegen, en in de topjaren telden we 21 ploegen. We moesten zelfs ploegen weigeren, omdat ze niet allemaal konden spelen in de zalen die beschikbaar waren. Nu hebben we nog negen ploegen, want geleidelijk aan stoppen oudere spelers ermee en in verhouding komen er te weinig jongere spelers bij. Er is tegenwoordig zo’n enorm vrijetijdsaanbod en jongeren kiezen ook graag voor nieuwe hypes zoals padel…”

“Momenteel hebben we een 140-tal leden. Vanaf 16 jaar mogen ze meedoen in de competitiewedstrijden. De ploegen spelen heen en terug tegen elkaar, in eerste en tweede reeks. De uiteindelijke winnaar wordt beloond met de Trofee Guy Duerinckx. Zo herdenken we elk jaar onze verdienstelijke organisator, speler en scheidsrechter Guy.”

Daar is Alain Duerinckx (54), zoon van Guy, blij mee. “Ik was pas 14 jaar toen mijn vader plots op 43-jarige leeftijd overleed, en dat kwam hard aan. Zeker op de dag van zijn overlijden, 10 december, komen de herinneringen weer boven. Maar het was een lovenswaardig initiatief dat zijn vrienden hem met deze beker herdenken.”