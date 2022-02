Tristan mijdt geen pretparken na incident in Plopsaland: “Ik zat al op 172 achtbanen”

Hij haalde de nationale pers nadat hij een van de inzittenden van de Ride to Happiness was. De achtbaan in Plopsaland blokkeerde afgelopen zaterdag waardoor de brandweer moest tussenkomen om iedereen te bevrijden. Tristan Denorme (17) denkt er echter niet aan om pretparken vanaf nu links te laten liggen. “Ik zat al op 172 achtbanen wereldwijd, daar mogen er gerust nog wat bijkomen”, lacht hij.

Snelheden van 120 kilometer per uur, G-krachten die op het lichaam inwerken en de ene bocht die de andere aan een rotvaart opvolgt. Neen, we spreken hier niet over een dag uit het leven van een racepiloot maar wel degelijk over de leefwereld van Tristan. Als kleine koter namen zijn ouders hem mee naar Plopsaland waar ze, zonder het zelf te beseffen, het zaadje voor een waanzinnige passie hadden geplant. “Hoe gaan die dingen dan ook? Het ene moment koop je een ticket voor een pretpark, het andere moment zit je plots in Turkije om daar achtbanen te gaan ontdekken!” Tristan praat over pretparken zoals hij ze beleeft: vol passie! “Ik kan het eigenlijk niet anders verklaren: pretparken bezoeken zit gewoon in mijn bloed. Ondertussen staan er al 31 op de teller en dat cijfer gaat enkel maar stijgen.”

Reis naar Duitsland

Hoewel de Ride to Happiness Tristan tijdelijk tot bekende Vlaming bombardeerde, blijft de tiener nog steeds een verstokte fan. “Het is volgens mij nog altijd de beste achtbaan van België”, pikt hij in. “Pretparken bezoeken staat voor mij gelijk aan achtbanen uitproberen en het exemplaar van Plopsaland is een regelrechte topper. Een voorval zoals dat van afgelopen weekend zal mijn mening daarover niet veranderen. Natuurlijk zijn er in België nog andere fijne exemplaren maar geen enkele kan tippen aan de ervaring die de Tomorrowland attractie ons te bieden heeft.”

Van Zweden tot Turkije en van Duitsland tot Noorwegen. Tristan kent het Europese wereldje van pretparken als zijn broekzak. “Online ben ik lid van verschillende communities waar we ervaringen uitwisselen”, klinkt het.

Ondanks het incident kan geen enkele achtbaan in België tippen aan de Ride to Happiness

“We houden lijsten bij van waar we heen zijn geweest, beoordelen attracties en je kunt natuurlijk watertanden op foto’s en video’s van plekken waar je absoluut heen wil. Voor mij staan Cedar Point in Amerika en Fuji-Q in Japan helemaal bovenaan mijn bucketlist. Beide parken beschikken over achtbanen die er waanzinnig uitzien en die ik natuurlijk zelf ook wil gaan proberen. Toch moet je heus niet het vliegtuig op om pure sensatie op te zoeken. Zo kun je in het Duitse Holidaypark de beste achtbaan van Europa gaan uitproberen, een absolute aanrader. Tijdens de zomervakantie nam ik de trein richting Duitsland om er twee weken op pretparktour te gaan. Samen met enkele vrienden bezochten we verschillende plaatsen, wat het meteen een waanzinnige vakantie maakte.”

Pretpark-studies

Tristan is in Plopsaland aan de slag als jobstudent en volgt Latijn – Moderne Talen aan het SIGO in Gistel. Wat de toekomst brengt voor de jongeman is nog niet helemaal duidelijk, al heeft hij zelf wel plannen in, jawel, de pretparkindustrie. “Mijn hogere studies zal ik aanvatten in Breda”, sluit hij af. “Daar kun je, als één van de enige plaatsen, studies in Attractions & Theme Park Management volgen. Ik hoop vanzelfsprekend dat ik na die studies een baan kan vinden in een attractiepark, want dan zou ik meteen mijn passie en werk kunnen combineren. Op die manier worden het nooit echt saaie dagen op kantoor. Ja, daar ligt mijn toekomst.”