Tristan (17) zat urenlang vast in rollercoaster van Plopsaland: “Ik durf er zeker nog eens op!”

Een van de negen inzittenden die urenlang vastzaten in de ‘Ride to Happiness’-rollercoaster in Plopsaland was de 17-jarige Tristan Denorme uit Gistel. “De tijd vloog voorbij”, zegt hij een dag na de feiten. “Het ging sneller dan je zou denken.”

“Ik ben een pretparkfan. Ik deed deze attractie al meer dan 150 keer”, zegt Tristan Denorme (17) uit Gistel. Maar zaterdag liep het dan toch minder goed dan anders. “Er was wind, maar dat wordt altijd gemeten. Als het te onveilig zou zijn door de wind, dan zou de attractie sluiten. Ik voelde dat de lancering goed zat, maar plots begon hij snel te vertragen en kwam hij zelfs tot stilstand. Ik was eerst euforisch. Het is misschien raar om te zeggen, maar het was een unicum om mee te maken.”

Blijven bewegen

Toch begon het na een tijdje te knagen. “Op den duur dacht ik: wanneer gaan ze dit oplossen en wanneer zal ik eruit geraken? We hoorden dat er een grote hijskraan op weg was. Dus dat stelde ons gerust, het kwam wel goed. We mogen van geluk spreken dat er geen kleine kinderen op zaten. Er zaten nog andere pretparkfans op en wij weten hoe veilig zulke attracties zijn. We kennen de werking van de attractie en weten dat er niks kan gebeuren, dat de evacuatie veilig zal verlopen en alles uiteindelijk wel in orde komt. Gelijk wanneer, ook al duurt het een tijdje. We kregen het wel koud. Men raadde ons aan om te blijven bewegen in de gondel, om te voorkomen dat onze lichaamsdelen onderkoeld zouden raken. Ik vond dat de tijd voorbijvloog. Het ging sneller dan je zou denken. Ik babbelde met de anderen en hield mezelf warm.”

Geen trauma

Al is warm houden wat overdreven: na vijf uur in de gondel stond Tristan weer op de grond en mat hij zijn lichaamstemperatuur: 35,5 graden Celsius. “Ik werd met een ambulance overgebracht naar een ziekenhuis in Oostende. Ik werd er een uur lang geobserveerd. Mijn parameters bleken goed, waardoor ik alweer naar huis kon vertrekken.”

Van een trauma is geen sprake. “Ja, ik durf nog. Ik zal de verleiding niet kunnen weerstaan om er opnieuw op te gaan. De eerste keer zal misschien wel raar aanvoelen, maar het komt wel goed. De rit waarbij ik vast zat, was mijn 155ste keer. Ik houd dat bij op een app. Dat klinkt misschien ridicuul, maar ik ben een echte hé. Dit was niet de leukste rit. Het is toffer als hij wat sneller rijdt. Maar het was wel de spannendste keer.”

Goed maken

Plopsaland en Tomorrowland willen het goed maken met Tristan en de andere inzittenden. “Een levenslang abonnement? Dat weet ik nog niet. Het hangt er van af wat de CEO zegt. Ik ga daar niet moeilijk over doen. Ik had er niet zo veel last van.” De tiener werkt zelf ook in het park. “Als jobstudent bij operations. Ik ben helaas nog iets te jong om zo’n attractie te bedienen.” (TP)