Trio uit Roeselare verzamelt op twee weken 30.000 goederen voor Oekraïne

Bram Maveau (37), Johannes Verbrugge (36) en Tom Wybo (36), alle drie afkomstig uit Roeselare én met een gezamenlijk verleden bij KSA Wytewa, lanceerden anderhalve week geleden de actie ‘Food For Oekraïne’. Wat toen nog een wild idee leek, werd ondertussen in werkelijkheid gebracht. Met de ingezamelde goederen, trekt Johannes naar een depot in het Poolse Krakau.

Enkele weken geleden kreeg Johannes het idee om voedselpakketten samen te stellen en die zelf uit te delen aan de grensovergangen.

Groot succes

Johannes, Bram en Tom stelden in samenwerking met Horeca Totaal een lijstje samen met producten die ze in hun pakket wilden stoppen. Op het lijstje stonden onder meer water, koffie, thee, toiletpapier en instant noedels.

“Oorspronkelijk konden mensen bestellen tot 16 maart. maar omdat onze actie een groot succes werd op zo’n korte tijd, besloten we om onze actie nog te verlengen tot 20 maart”, vertelt Bram.

In minder dan tien dagen verzamelde het trio bijna 10.000 euro aan goederen

Het grootste deel van de goederen werd op woensdag 23 maart geleverd in een loods van REO Veiling. “Wij zijn heel dankbaar dat wij via Stad Roeselare en REO Veiling deze kregen om onze ingezamelde voedingswaren tijdelijk op te slaan”, vertelt Tom.

Lange rit

Vrijdagavond vertrekt de vrachtwagen met goederen vanuit Roeselare. “Samen met een andere chauffeur ga ik de goederen leveren in een depot in Krakau. Hopelijk zijn we zondag terug”, vertelt Johannes. Het oorspronkelijke idee was om de bestelde goederen hier nog te verdelen in voedselpakketten en die persoonlijk uit te delen aan de grensovergang in Medyka. “Wij wilden graag de pakketten persoonlijk uitdelen, maar gisteren werden we gecontacteerd door Poolse autoriteiten. Zij vertelden ons dat het niet meer haalbaar is om dat te doen”, licht Bram toe. “Zij verwezen ons naar een depot waar we onze goederen kunnen afgeven. Zij gaan dan op hun beurt de goederen verdelen en die uitdelen aan Oekraïense vluchtelingen in Poolse dorpen.”

“De rit duurt een stuk of vijftien uur, maar gelukkig zijn we met twee en kunnen we elkaar aflossen”, lacht Johannes. Indien ze niet te uitgeput zijn, mogen de twee chauffeurs nog in het Pools depot helpen om de goederen te verdelen in pakketten. “Indien we niet te moe zijn, zie ik dat gerust zitten!”, voegt Johannes er aan toe, al hoopt hij om zondagavond terug te zijn.

Enkele cijfers

Om een beeld te schetsen van hoeveel goederen er precies ingezameld werden, geven we graag enkele cijfers mee: 1.860 soepen, 5.000 koffiesticks, 10.000 koeken, 6.000 suikerklontjes, 1.700 instant noedels van Aïki, 1.500 waterflesjes, 1.600 suikerwafels, 2.400 lepels en 5.000 plastic bekers die gesponsord werden door Bio Pack. “Wij zijn heel blij en dankbaar dat onze actie zo’n succes opgeleverd heeft. Wij hopen hiermee het leed van verschillende mensen en gezinnen toch wat te verzachten”, klinkt het. (MC)