Tricolore Gin in Menen“Aan de slag gegaan met de Belgische identiteit”

Het is hip, nieuw, lekker, exclusief en vooral op en top Rekkem. Met Bel’gin’ium zet Ferre Ghyselinck (23) zijn eerste stappen in de wereld van de verfijnde dranken. “De grootste uitdaging? Het krijgen van die heerlijke, Belgische driekleur natuurlijk”, glundert de ondernemer.

In de aanloop naar de feestperiode wordt de markt overstelpt met cadeautips voor kerst en nieuw. Toch is er één nieuwigheid die met kop en schouders boven de rest uitsteekt en ver hoeven we er niet voor te rijden. Vanuit de Neerweg laat Ferre zijn vloeibare driekleur-in-een-kist naar alle uithoeken van het land versturen. “Net voor de eerste lockdown speelde ik met het idee om een bijzondere gin op de markt te brengen, van de soort die we nog niet hadden”, lacht de Rekkemnaar. “Ik wilde echt aan de slag met de Belgische identiteit. Mijn vader heeft een speciaalzaak aan de Franse grens en daar zag hij voortdurend dat dagjestoeristen iets uit België mee naar huis wilden nemen. België is en blijft een sterk merk in het buitenland, ongeacht hoe we het bekijken. Een gin in de drie kleuren van de vlag leek me een geniaal idee alleen was het op dat moment onmogelijk om dat degelijk uit te voeren. Ik kon niet zomaar alles bijeen gaan gieten, dat zou nergens op lijken.”

Perfect cadeau

Toen het land voor het eerst op slot ging, werden de plannen opgeborgen en moest Ferre noodgedwongen zijn aandacht op andere projecten vestigen. “Tot we plots op een fabrikant van flessen botsten, die ons uit de nood kon helpen”, pikt hij in. “Hij stelde ons een nieuwe, driedelige fles voor die meteen de oplossing bleek te zijn voor de gin. Toen raakte alles in een stroomversnelling. We sloegen de handen in elkaar met een Belgische distilleerder, proefden verschillende kruidencombinaties en kwamen uiteindelijk tot wat het nu is geworden. Bel’gin’ium is de eerste en enige driekleurige gin! Het gaat telkens om dezelfde gin die van een smaakloze eetbare kleurstof werd voorzien. Als kers op de taart zorgden we voor een leuke verpakking in de vorm van een houten kistje, met als resultaat dat je meteen het perfecte cadeau in handen hebt.”

De Bel’gin’ium wordt verdeeld via hun eigen website al hoopt Ferre dat daar snel verandering in komt. “We konden niet meteen de baan op door de coronacrisis dus lieten we een webwinkel ontwikkelen”, sluit hij af. “Wie de gin dus in huis wil halen, kan die online bestellen en laten leveren. Toch is het de bedoeling dat we binnenkort een compleet netwerk van handelaars uitbouwen, zodat je altijd wel een verkooppunt dicht bij huis hebt. Ook de internationale markt lonkt, waar onze vloeibare driekleur in het ook springt. Wie vrienden, familie of zichzelf plezier wil doen, kan dit voor 59,95 euro.”

Info vind je via: https://belginium.com/ en info@flikco.com.