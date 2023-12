Tribune-actie stimuleert ontharding en ontmoeting

De intercommunale Leiedal en Howest willen de inwoners en lokale besturen van Spiere-Helkijn, Anzegem, Harelbeke, Kuurne en Wevelgem en Zwevegem laten nadenken over duurzaam gebruik van hun publieke ruimte. In elke gemeente werd een tribune geplaatst waar men ideeën kan spuien. Voor de best versierde tribune volgt er een mooie beloning.

Deze opvallende actie werd uitgewerkt door derdejaarsstudenten Netwerkeconomie van Howest (campus Kortrijk), met de hulp van Leiedal en de steun van Departement Omgeving. Via een oproep aan de lokale besturen werden de zes locaties voor de tribunes geselecteerd. Er zitten enkele (verharde) pleinen tussen zoals het Robecijnplein in Spiere-Helkijn, het Kerkplein in Vichte, het Theophiel Toyeplein in Zwevegem en de omgeving van de Sint-Pieterskerk in Kuurne maar ook minder populaire plaatsen zoals de hoek tegenover school De Vleugel in Harelbeke en de kruising van de Kozak- en Kweekstraat in Wevelgem.

Wedstrijd

De opstellingen zullen er tot halfweg januari staan. Tot dan loopt een wedstrijd om de tribunes zo mooi of origineel mogelijk te versieren, vol droombeelden van de locaties en hun omgeving. De tijdelijke constructie trekt mensen aan om even te rusten of samen te troepen. Ontmoeting is dan ook een van de twee thema’s achter het concept. Foto’s uit de oude doos met soms een anekdote over de locatie moeten passanten prikkelen om de locatie te laten (her)opleven en hun ideeën en eigen buurtanekdotes te delen. Daarnaast kleven er ook enkele vragen op om te peilen naar de kennis van de bewoners over de locatie en hun interesse in het thema ontharding. ‘Wat is je favoriete groene plaats in de buurt?’, ‘Vind je dat we in onze stad of gemeente met z’n allen genoeg doen voor het klimaat?’, zijn twee van de vragen die het gesprek over duurzaam publiek ruimtegebruik in gang zetten.

ontmoetingsplek

“Op woensdag 17 januari vormen we met de zes opstellingen één lange tribune in Zwevegem. Daar wordt de stad of gemeente met de best versierde tribune tot winnaar gekroond. Die krijgt in 2024 een tijdelijke metamorfose: de locatie wordt dan omgetoverd tot een groene, sociale ontmoetingsplek. Zo kan er een speelpleintje komen, een zitbank met uitleenbib-liotheek of plukweide of misschien wil de winnaar wel verdergaan met onze tribune en er een culturele (feest)plaats van maken”, zegt Filip Daniëls, lector Netwerkeconomie (Howest).