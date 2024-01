Triatlonteam Roeselare springt in de bres voor Pieter die de ziekte van Huntington heeft

Triatlonteam Roeselare springt in de bres voor Pieter Rondelez. Bij de 55-jarige Roeselarenaar werd twee jaar geleden de ziekte van Huntington vastgesteld. Pieter is al tien jaar lid van de sportvereniging. Hij merkt hoe zijn evenwicht en fijne motoriek beetje bij beetje wegvallen, maar blijft positief. Ondertussen doet de triatlonclub alles zodat hij zijn sportieve dromen kan blijven vervullen. “Pieter heeft al heel veel gedaan voor de club, we proberen hem nu ook zo veel mogelijk te betrekken bij onze activiteiten.”

Door vrienden sloot Pieter Rondelez zich tien jaar geleden aan bij Triatlonteam Roeselare. Hij voelde zich er onmiddellijk thuis en groeide er uit tot een erg gewaardeerd lid. “Tien jaar geleden is mijn papa echter overleden aan de ziekte van Huntington, een ongeneeslijke ziekte waarbij bepaalde delen van de hersenen worden aangetast door uitval van hersencellen. De ziekte is erfelijk, ik ging er dan ook van uit dat ook ik ze kon krijgen”, vertelt Pieter. Twee jaar geleden doken de eerste symptomen op. Na een controle in AZ Delta was het verdict zwaar. “Hoewel ik wist dat ik het kon krijgen, stortte mijn wereld in elkaar.”

Schok

Pieter vond het erg moeilijk om aan de vrienden van de triatlonclub te vertellen dat hij de ziekte van Huntington had. “Hij is iemand die zich al jarenlang inzet voor de werking van de club. De schok was dan ook groot”, zegt Evelien Persyn van de triatlonclub. “Maar we beslisten al snel dat we Pieter door dik en dun willen steunen. We proberen hem dan ook zo veel mogelijk te betrekken bij onze activiteiten.”

“Ik wil dit jaar de marathon van Parijs uitlopen”

Ondertussen gaat de gezondheid van Pieter stap voor stap achteruit. “Zowel mijn evenwicht als mijn fijne motoriek ben ik kwijt”, zegt hij. “Wat de toekomst zal brengen, weet ik niet.” Pieter heeft nog enkele dromen die hij wil verwezenlijken, zoals het uitlopen van de marathon in Parijs dit jaar. “En ik wil naar Compostela wandelen. Dat staat nu al op mijn verlanglijstje, want je weet maar nooit dat ik straks misschien niet meer zal kunnen lopen.” Lopen is altijd het beste onderdeel geweest van Pieters triatlon. Vorig jaar bracht hij nog de halve triatlon in Luxemburg tot een goed einde.

Vriendengroep

Zondagochtend organiseerde Triatlonteam Roeselare de jaarlijkse ontbijtloop. Pieter zorgde er mee voor dat het ontbijt klaarstond toen de leden terug waren van hun tocht. “Ik voel me gewoon fantastisch binnen deze club. Het is één hechte vriendengroep.”

De club heeft ook Pieter in het hart gesloten en steunt hem door dik en dun. Het was dan ook een emotioneel moment toen hij tijdens het ontbijt een cheque van 2.000 euro in ontvangst mocht nemen voor de Huntington Liga. “Met onze club hebben we picon verkocht. Die kreeg de passende naam Picon Pierre. Binnen de club wordt Pieter immers Pierre genoemd”, zegt Evelien. De Huntington Liga is een organisatie die mensen met de ziekte van Huntington ondersteunt.