Triatlon Naomi ruilde turnen voor individuele sport

Naomi Rodgerson uit Bredene was tijdens haar middelbare studies een toptalent op de turnvloer. Ze turnde op hoog (Belgisch) niveau en behaalde tal van podiumplaatsen op provinciale en Belgische kampioenschappen.

“Ik was reeds van in de kleuterschool heel bezeten van het toestelturnen bij KOTV Noordzee”, vertelt Naomi (21). “Ik was ambitieus, heb tal van blessures overleefd en veel leren afzien. Turnen gebeurt op vaste momenten en dat is moeilijk te combineren met de studies voor kinesiste. Daarom ben ik dan ook gestopt.”

Halve triatlon

“Ik wil sportief bezig blijven en hou van uitdagingen. Daarom ben ik overgeschakeld naar een individuele sport. Tijdens de Veloopzwem in De Haan kwam ik onlangs als zevende dame over de streep. Zwemmen, fietsen, lopen, volop trainen doe ik als ik goesting heb. Uiteraard moet ik nog veel ervaring opdoen en vooral kloeker worden. Zowel technisch als fysiek kan alles nog veel beter. Ik zal dit jaar, in september, deelnemen aan een halve triatlon in Knokke. Ik zal daar in elk geval veel voor trainen. Oefening baart kunst! Mijn broer Rune leeft zich uit op een BMX-fiets. Mijn vader Pieter was ooit een groot talent in het snookeren en is nu voorzitter van de BMX-club in Oostende. Ik wil de eer van de familie Rodgerson hoog houden!” (FRO)